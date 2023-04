En première heure, à 20h 30, l’ASFA le dauphin de l’ISEG recevait la lanterne rouge, l’US Rail. Au cours d’une partie aprement disputée entre 2 formations très engagées et très prolifiques, les Militaires vont s’imposer (40-36) après avoir mené de 2 unités à la pause (19-17). Le succès militaire a été acquis grâce à la grande partie d’Adama Ndiaye « Gaindé » très efficace dans ses buts, combinés aux réalisations de l’excellent Cissao Mballo (9 buts), Matar Baldé (9 buts), Khadim Diouf (7 buts) et Omar Sané (5 buts). Par contre, les vaincus ont remporté les palmes des 2 meilleurs marqueurs du match, en l’occurrence, Mohamed Amine Ciss et Mohamed Ngom, crédités de 12 et 10 réalisations chacun. L’ASFA (2e, 18 pts+20) reste solide dauphin après sa victoire. En seconde heure, il y’avait le derby bleu-blanc, entre insulaires et Ja-men. Ce choc a été assez haché et la passion l’a emporté sur le jeu. Les 60 minutes ont été émaillées d’incidents. Finalement, la Veille Dame de Mohamed Touré (7 buts) et Ibrahima Camara (6 buts) s’est adjugée le derby devant une formation goréenne assez nerveuse et où Mohamed Lamine Sidibé (7 buts) et Ababacar Gueye (6 buts) se sont distingués. Avec ce 3ème succès de rang, la JA conforte sa place de troisième dans le classement.

