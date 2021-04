La 2ème journée du championnat élite Dames débute ce vendredi par un choc très attendu entre 2 grosses cylindrées du handball féminin, le champion en titre le Dakar Université Club reçoit le Disso de Guediawaye. Ces 2 formations sortent toutes 2 d’une victoire lors de la première journée. Là où les championnes en titres ont battu le Diamano (29-23), les filles de Disso ont été sans pitié pour le Saltigué de Rufisque (32-22). L’enjeu de cette rencontre est la 1ère place de la zone centre ouest, occupée par les banlieusardes de Disso qui possèdent un meilleur goal average (+10 contre +6 ). Le DUC présente un groupe homogène composé de Bineta Cissé, Mame Diarra Ndiaye, Sophia Diatta et Gnilane Sarr, de retour au club après un passage à l’ISEG Sports. Avec ce noyau dur, la formation estudiantine est bien parée pour conserver son titre, mais gare aux redoutables filles de Guediawaye. Disso s’est enrichi cette saison du retour de 2 de ses pépites, à savoir Astou Ndiaye et Thiaba, toutes 2 transfuges de l’ISEG. Ce retour à la maison de ces 2 joueuses, combiné à l’effectif qui était en place articulé autour de Ndawa Dieye, Rokhy Dione et Aissatou Mané (qui fut de l’équipe glorieuse championne du Sénégal mais de retour après un passage au Saltigué) font de l’équipe de Disso une formation redoutable, qui allie jeunesse et talent. Donc la confrontation de ce vendredi soir au Stadium Iba Mar Diop vaudra le déplacement. Mais bien malin celui celui qui osera donner le nom du vainqueur.

