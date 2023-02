XALIMANEWS-La 4ème journée du championnat Élite Messieurs s’est disputée ce week end. Le choc des leaders est revenu à l’ISEG qui conforte son fauteuil devant l’ASFA (25-21), le DUC a enchaîné devant Gorée (26-23) et se replace. A Dagana, la JA a remporté son premier succès devant l’équipe locale (21-27) lors du duel des mal-classés.

Le samedi, lors du choc des mal-classés, Dagana/JA, les 2 formations ayant subi 3 revers chacune en autant de journées, les Dakarois, en conquérants, sont allés remportér leur premier succès dans l’antre du Dagana HBC (27-21). Les coéquipiers Mohamed Touré (8 buts), Thierno Yaya Diallo (4 buts) et Fodé Ndao Sall ( 4 buts) ont très tot pris la mesure des partenaires d’Amadou Mbodj, le meilleur marqueur du match (9 buts) en menant à la mi-temps de 5 buts (14-9). Avec ce succès, la JA grimpe prisoirement de quelques places (5e, 6 pts -4), alors que son adversaire Dagana reste scotché lanterne rouge (8e, 4 pts-28). Le dimanche, dans le derby dakarois, les Etudiants du DUC ont été plus forts que les Insulaires. Dans ce choc qui permettait à l’équipe victorieuse de grignoter places, les coéquipiers de Youssoupha Tall (9 buts) ont été plus prêts et plus forts mentalement, pour remporter le gain du match. Au cours d’une partie où l’engagement, des 2 côtés, depassait la limite, le métier du club estudiantin à prévalu. Le vice de Doudou Ndiaye, les prestations d’Ousmane Camara, impérial dans ses buts, de Modou Cissé (5 buts) Babacar Fall et Michel Diakité, créditées de 4 réalisations chacun, ont été déterminants dans la victoire du DUC (26-23), qui se replace (3e, 7 pts+5), alors que Gorée, malgré les 7 réalisations de mohamed Lamine Sidibé n’arrive pas enchainer et reste dans le bas du tableau (6e, 6 pts-9).

Enfin, l’attraction de ce dimanche, ASFA/ISEG, le dauphin face au leader, le champion en titre devant l’ambitieux, a répondu aux attentes. Dans un stadium Amadou Barrry, avec un nombreux public surchauffé par les chants de la chorale des supporters militaires, les 2 équipes pouvaient se jauger. L’ISEG allait-il le faire face à l’ASFA ? Le public piaffait d’impatience. Mais, dès l’entame, excepté la seule égalisation adversaire (1-1, 2ème), les protégés d’Arona Fall ont pris les choses en main, avec un bon collectif, un bloc cohérent dans son jeu, intelligent et intelligible dans son schéma. Porté par le maestro Joel Chedjou (quel joueur !), bien épaulé par Ousmane Mbodj (4 buts), Hubert Nanawa 5 buts, Mamoudou Sow (4 buts) voire Pape Abdoulaye Samb « Francais », crédité de 6 buts (meilleur marqueur), l’ISEG na’ jamais été repris par l’ASFA, menant toujours (3-1, 4-1, 5-3), devant l’adversaire, et même de 5 points (11-6) avant d’aller à la pause avec 3 buts d’avance (14-11). De retour aux oranges, le leader du championnat inflige un 4-0 à son adversaire (18-11), avant que Khadim Diouf (5 buts) ne sonne la révolte (18-12, 41ème). Touchés dans leur orgeuil, les Militaires se rebiffent et parviennent à revenir à moins 3 (21-18, 55e), ratant coup sur coup 2 pénalités de 7m, repoussé par le très bon Bassirou Gueye « Bass » credité de plusieurs arrêts et qui avait suppléé un bon Ahmed Tidiane Ka dans les cages de l’ISEG. Malgré un bon Ibou Ciss dans les buts militaires en seconde période, l’ISEG, dont tout a changé cette année dans le contenu comme dans l’état d’esprit et qui n’a jamais paru être inquiété, s’impose logiquement de 4 point (25-21) et se positionne comme un prétendant légitime au sacre. Ce succès incontestable, montre que la formation estudiantine peut rivaliser avec les cadors, en y mettant la manière.

Résultats 4ème journée Ch Élite Hommes

ASFA/ISEG (21-25), Gorée/DUC (23-26), Dagana/JA (21-27)

L’US Rail/Olympique Diourbel remis