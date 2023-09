XALiMANEWS-En finale du championnat régional, disputé sous forme de Final Four ce samedi, l’UCAD HBC s’est adjugée le titre de champion régional de Dakar au dépens de son ennemi juré Yeumbeul (21-17). Ce succès, historique, acquis au terme d’un match maîtrisé intervient après seulement 3 années d’existence.

Les confrontations entre Yeumbeuloises et Pensionnaires de l’INSEPS, ont toujours été sulfureuses cette année et on pensait que la finale régionale de ce samedi, n’allait pas déroger à la règle. Et après leur victoires respectives le vendredi en demies-finales, devant Sacré-Coeur (27-26) et Keur Massar ( 25-22), les deux formations allaient se confronter ce samedi pour savoir qui allait devenir championnes régionales entre Banlieusardes et Universitaires.

Mais pour un derby, il n’en fut que de nom, l’espace d’une vingtaine de minutes,avant que les protégées de Ndarao Mbengue ne prennent le jeu à leur compte Après leur victoires respectives le vendredi en demies-finales, devant Sacré-Coeur (27-26) et Keur Massar ( 25-22), les deux formations allaient se confronter ce samedi en finale.

La Belle, Yeumbeul/UCAD, démarre sous les chapeaux de roue, avec la première mèche allumée par les Vertes de Yeumbeul (1-0), mais les Blanches de l’UCAD égalisent dans la foulée (1-1). Il s’ensuit un mano à mano ((2-1, 2-2) et les 2 équipes restent toujours à égalité (3-3), après 9 minutes de jeu. Et l’UCAD prend pour la première fois l’avantage (4-3, 11e), puis accentue la marque (5-3) mais l’adversaire réagit (5-4), les filles de Yeumbeul trop agressives concèdent trois pénalités de 2 minutes pendant ce temps et se montrent trop précipitées, au moment où l’UCAD se la joue sereine et dicte le tempo du match. Les coéquipières de Daba Sène fulgurante avec ses tirs, terminent mieux cette première période assez fermée et vont a la pause avec 4 buts d’avance (9-5). Pour Yeumbeul il va falloir corriger certaines choses aux vestiaires, pour espérer renverser la tendance.

De retour aux oranges, les Étudiantes, impriment à la partie un rythme très lent, pour ne pas suivre le tempo rythmé et cadencé de leurs adversaires. Après 7 minutes en seconde période, Oumou Gueye et sa bande mènent de 5 buts (11-7). Le doyen Lamine Ndao, plus outillé que Fallou Ndiaye sur le plan tactique, gagne la bataille des coachs. Mais en face, l’adversaire ne veut pas se faire distancer et revient à moins 3 (13-10, 43e). Alors que l’équipe de Yeumbeul, en ces moments, devait se montrer plus lucide, elle confond vitesse et précipitation, avec beaucoup de mauvais choix et de pertes de balles. Le banc étudiant opère de très bonnes rotations, avec les entrées très remarquées des Ailières Mame Adama Diallo (3 buts), Yandé Ngom (3 buts) et Fily Konaré (2 buts), très affûtées dans les ailes, et l’intelligence et le caractère d’Oulèye Doucouré (2 buts), en position de pivot. Les bonnes partitions de ces 3 joueuses sus-citées et l’apport défensif très précieux de Khady Wade, a tellement désorienté les partenaires de l’excellente Coumba Sarr, meilleure marqueuse du match (8 buts). Anta Badiane, d’habitude prolifique est réduite à 3 réalisations. Et malgré leur sursaut d’orgueil dans les dernières 15 minutes, les coéquipières d’Atta Dia butent sur une solide équipe estudiantine portée par une Daba Sène décisive (7 buts). Les pensionnaires du stade Iba Mar Diop ne lâchent pas lâche pas l’affaire et contrôlent l’avantage (26-23, 18-13, 18-15, 20-25). Finalement, l’UCAD s’impose de 4 buts, lors d’un match maîtrisé et remporte son premier trophée de l’histoire après 3 ans d’existence. Il fallait le faire, et Oumy Gueye très intelligente dans son rôle de demi-centre, Dominique Thérèse Tine et coéquipières, ont tenu leur pari. L’UCAD franchit un palier et va se confronter aux dires réalités de la Deuxième Division, la saison prochaine.