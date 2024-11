Handball-Championnat Régional Dames / Finale Final Four : Braquage réussi de Yeumbeul sur Sacré Coeur (27-24) pour son premier titre régional

XALIMANEWS-Après des années de lutte, Yeumbeul a enfin atteint son objectif : devenir championne de la région de Dakar. Demi-finalistes en 2022, battues par Sacré Coeur, puis finalistes en 2023 face à l’UCAD, les Braqueuses ont enfin triomphé en dépouillant Sacré Coeur (27-24) ce samedi.

Enfin les Braqueuses, longtemps bredouilles, ont réussi le bon magistral cette fois ci, après des échecs répétés. Anta Badiane et sa bande, très bien préparées ce samedi, ont fait une belle acquisition avec le trophée régional.

Sous la direction du coach Fallou Ndiaye, Yeumbeul a triomphé de son éternel rival, Sacré Coeur, entraîné par Khalifa Abdoul Aziz Diouf. Ce match, officié avec brio par Mame Ngor Seck et Momo Gaye, a offert une finale captivante entre deux équipes pleines de talent, captivant le public enthousiaste du stadium Amadou Barry, comble en ce samedi 2 novembre.

La rencontre a commencé sur les chapeaux de roue, sous les chants des supporters de Yeumbeul. Khady Diop ouvre le score (1-0), suivie par une réponse rapide de Fatou Diop qui marque deux fois de suite pour faire passer Sacré Coeur en tête (2-1). Anta Badiane égalise rapidement (2-2), et un chassé-croisé s’ensuit avec des égalités successives, mais Yeumbeul prend l’avantage (3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-5), creusant même l’écart à 3 buts (8-5). Les Blanches réagissent avec un 3-0 pour revenir à égalité (8-8), mais déterminées, les Vertes concluent la première période sur un score de 15-11, grâce à Atta Dia, Anta Badiane et Coumba Sarr, toutes créditées de 4 buts. Fatou Diop se distingue également avec 5 réalisations.

En seconde mi-temps, Sacré Coeur revient avec force, réduisant l’écart à 3 buts (15-12). Les équipes s’échangent des coups, Sacré Coeur égalise (20-20) puis passe devant (21-20), soutenu par leur gardienne Adama Dia. Mais Yeumbeul ne se laisse pas abattre et, en ajoutant une dose d’agressivité, reprend le contrôle (22-21) et creuse l’écart à 4 buts (25-21). Dans les moments cruciaux, Sacré Coeur finit par céder, et Yeumbeul s’impose finalement avec un écart de 3 buts (27-24), réalisant ainsi son rêve de titre régional pour la première fois de son histoire. La formation d’Anta Badiane succède à l’UCAD, après deux victoires consécutives sur Sacré Coeur lors des Final Four.

Cerise sur le gâteau, Yeumbeul remporte également les titres de meilleure gardienne et meilleure joueuse.

Fatou Kiné Ba (Yeumbeul), Meilleure gardienne de la finale-Meilleure gardienne du tournoi, posant avec sa maman

Atta Dia (Yeumbeul), MVP de la finale posant avec la Coupe régional et son trophée

Pour réussir cet exploit, Yeumbeul HBC a pu compter sur un quatuor exceptionnel : Fatou Kiné Ba, élue meilleure gardienne, Anta Badiane, meilleure buteuse avec 9 réalisations, Coumba Sarr (7 buts) et Atta Dia, MVP de la finale avec 6 buts.

Du côté des perdantes, la gardien entrante, Adama Dia, a brillé en seconde période, tout comme Fatou Diop (7 buts), Mame Mboup Gueye (5 buts) voire Mame Isseu Niang (4 buts).

Les Buteuses des 2 équipes lors de la finale :

Yeumbeul HBC : Anta Badiane (9 buts), Coumba Sarr (7 buts), Atta Dia (6 buts), Khady Diop (2 buts), Olivinda Mendy (2 buts), Marietou Wade (1 but).

Sacré Coeur HBC : Fatou Diop (7 buts), Mame Mboup Gueye (5 buts), Mame Isseu Niang (4 buts), Fatou Diop (3 buts), Ndeye M Diop (2 buts), Fatou Faye (2 buts), Awa C Tounta (1 but)