Handball-Championnat Régional Hommes/ Finale Final Four : éblouissant, Keur Massar dompte l’UCAD (28-21) et devient champion régional pour la première fois en 19 ans d’existence

XALIMANEWS-Keur Massar a enfin atteint son objectif. Connu comme un club formateur, surtout pour les féminines, il a longtemps poursuivi l’ascension en seconde division depuis sa création. Après de nombreuses tentatives, souvent ponctuées d’espoirs déçus, le club qui a formé l’internationale Astou Ndiaye a enfin réalisé son rêve.

Lors de la finale du Final Four de la Ligue de Dakar, ce samedi, l’équipe dirigée par le coach Ansoumana Sadio, surnommé « l’Homme », a surpris l’UCAD, vice-championne régionale 2023. Malgré les attentes du coté des fans du club estudiantin, la fougue, la détermination et le talent des coéquipiers du duo Abdoul Aziz Ndiaye-Souleymane Dramé a fait la différence.

Avec une défense solide et une détermination sans faille, les joueurs de la banlieue dakaroise ont réussi à s’imposer. Après une première mi-temps très disputée (10-10), où Soriba Cissokho, le gardien de l’UCAD, a brillé, les Jaune et Bleu ont trouvé leur rythme dans les 30 dernières minutes. Ils ont pris l’avantage pour la seconde fois (11-10) après avoir ouvert le score en début de partie, puis ont creusé un écart de trois buts (16-13), pour le premier gros écart du match après un dernier score de parité (12-12). Grâce à une défense compacte et malgré l’absence d’Arona Sy Diedhiou, exclu à la 42e minute, Keur Massar a maintenu l’écart, oscillant entre 3 et 6 buts (18-13, 18-14, 19-14, 21-15).

Avec en face, un Oumar Thiam impérial dans les buts en seconde période et élu meilleur gardien de la finale, l’UCAD n’a pas su répondre à l’intensité de la fougue jaune et a dû s’incliner pour la deuxième fois consécutive en finale. Ainsi, la formation des Stapsiens ne respectera pas la tradition qui veut que l’équipe battue en finale devienne championne la saison suivante. Keur Massar, brillant et déterminé, remporte la finale avec un écart de 7 buts (28-21), signant ainsi une deuxième victoire consécutive sur l’UCAD après son succès en phase de poules (32-30). Du coup, les Banlieusards deviennent champions de la région dakaroise, pour la première fois après 19 ans d’existence. L’emblématique Cheikh Fall, le joueur le plus expérimenté du club, réalise enfin son rêve.

Oumar Thiam (Keur Massar), Meilleur gardien de la finale posant avec une admiratrice

Abdoul Aziz Faye (UCAD), MVP de la finale et credité d’un bon tournoi

Les deux équipes se faisant des civilités à la fin du match

L’armoire à trophées de Keur Massar, en catégorie seniors, qui était restée désespérément vide depuis la création du club, va enfin accueillir sa première coupe après près de deux décennies. Ce sacre saura sans aucun doute réjouir Feu Bakary Badji, connu sous le nom de « Vieux Badji », le fondateur de l’équipe de handball de Keur Massar en avril 2005, dont l’esprit continuera de veiller sur le club.

La finale a été bien arbitrée par le duo Pape Talla Sow et Samba Djiba.

Le jeune international U20, Abdoul Aziz Ndiaye, a été le grand protagoniste de cette finale. L’ailier de Keur Massar, auteur de 11 buts (meilleur buteur de la finale), a constamment mis la défense adverse en difficulté. Bien servi par Souleymane Dramé, il a brillé aux côtés de Modou Mamoune Mboup (5 buts), formant un duo offensif redoutable. Du côté de l’UCAD, Soriba Cissokho a été excellent en première période mais a été moins en vue en seconde. Ibrahima Sakho a tenté de dynamiser une équipe dont le capitaine Abdoul Aziz Faye avec 4 réalisations, a été élu MVP de la finale.

Les Buteurs des deux équipes lors de la finale :

Keur Massar : Abdoul Aziz Ndiaye (11 buts), Modou Mamoune Mboup (5 buts), Ibrahima Sow (3 buts), Pape Amadou Touré (2 buts), Souleymane Dramé (2 buts), Arona Sy Diedhiou (1 but), Ousseynou Sarr (1 but), Mario Luis Barros (1 but), Amadou Pouye (1 but), Amadou Diallo (1 but).

UCAD : Ibrahima Sakho (5 buts), Abdoul Aziz Faye (4 buts), Serigne Moustapha Fall (3 buts), Cheikh Yatte (2 buts), Diam Diop (2 buts), Alassane Ndiaye (2 buts), Cheikh Daouda Fall (1 but), Aliou Ndongo (1 but), Serigne Fallou Touré (1 but).