XALIMANEWS-Les 2 derniers matchs de la 5ème journée, en Dames et Hommes, ont été joués ce mercredi à Amadou Barry. Chez les Filles, le Diamono a renversé le DUC (28-22) après une première période mal embarqué, tandis que chez les Hommes, l’ASFA et le DUC se sont neutralisés (28-28), au terme d’une seconde période haletante

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Cette maxime, les joueuses et supporters du Diamono l’ont appris à leur dépens après avoir été orphelins de leur coach en première période lors du choc face au DUC. Durant les 30 premières minutes, le leader, après avoir fait illusion dans les premiers instants, (2-1, 5-3, 5-4), vont voir les Étudiantes sous la houlette de l’excellente demi centre Abssatou Ciss (7 buts) bien épaulée par Safietou Diatta (7 buts) et la prometteuse Oumy Dione (4 buts) qui réalise un bon début de championnat, dérouler à leur guise et mener par 3 buts d’avance (13-10, 27e min). Une avance qu’elles auraient pu alourdir, mais elles versaient dans la précipitation. Cependant, l’adversaire va revenir à moins 2 à la pause (13-15). Dès la reprise, avec Moussa Sy sur le banc, requinquées, les filles de Ndiarème vont égaliser à la 37ème (17-17) et prennent le large (20-17). Portées par une Mayrame Gaye de gala (11 buts), Sokhna Sokhna Ndoye retrouvée (8 buts), Aminata Dia (4 buts) et l’intenable Awa Saer Seck à l’aile (4 buts), les coéquipières de Fatou Kiné Ndiaye terminent mieux la partie (28-22), signent leur 5ème succès de rang et confortent leur fauteuil. Renversant, ce Diamono !

Résultats 5e jnée Dames et Classement

Diamono/DUC (28-22), Dj Sarr/Disso (25-25), O Diourbel/Golf (35-25), RHCT/ISEG (34-35)

Classement : 1 Diamono (15 pts+22), 2 Disso (11 pts+8), 3 Golf (11 pts-7), 4 DUC (10 pts-9), 5 Dj Sarr (10 pts-1), 6 ISEG (7 pts-25), 7 O Diourbel (6 pts+3, moind 1 match), 8 RHCT (6 pts-9, moins 1 match)

Chez les Masculins, le choc opposait l’ASFA le dauphin de l’ISEG, au DUC. Ce match a tenu en haleine le public d’Amadou Barry. La première période fut très disputée et après un interminable mano-à mano, les partenaires de Marar Baldé et Khadim Diouf, crédités de 9 et 6 réalisations dans le match, virent en tête à la pause (14-13). Dès la reprise, les partenaires d’Omar Sané (4 buts) vont maintenir la cadence et mènent même de 5 points (21-16), mais déterminés et volontaires à souhait, les coéquipiers du vieux briscard Doudou Ndiaye, guidés par Pape Youssoupha Tall (7 réalisations) et Michel Diakité ( 4), vont se rebiffer, parviennent à égaliser par le bon arrière, Babacar Fall credité de 4 réalisations (23-23) et prennent l’avantage (25-24). Une avance qui ne sera que de courte durée (25-25), puis recollent en tête (26-25). Mais les Verts égalisent à nouveau puis mènent à leur tour par Kelly Ndiaye, qui a dégainé 4 fois (27-26). Le suspens demeure entier, il reste quelques 2 minutes. Le DUC revient à la marque (27-27) puis mène à moins d’une minute de la fin, mais après avoir concédé une pénalité de 2 minutes, le club estudiantin en infériorité numérique se fera rejoindre dans les derniers instants (38-28). Au final, ce ful un nul, mais un nul épique et haletant. L’ASFA lache des points precieux dans la course au titre et marque le pas, quand au DUC, il montre un visage assez reluisant depuis quelques journées.

Résultats 5e jnée Hommes et classement

Rail/ISEG (28-33), O. Diourbel/JA (20-21), DUC/ASFA (28-28), Dagana/Gorée (35-35)

Classement : 1 ISEG (15 pts+29), 2 ASFA (12 pts+7), 3 DUC (9 pts+5, moins un match), 4 JA (9 pts-3), 5 O Diourbel (8 pts-1, moins 1 match), 6 Gorée (8 pts-5), 7 Dagana (6 pts-28), 8 Rail (5 pts-7, moins 2 matchs)