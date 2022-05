Chez les Hommes, un choc dantesque, opposait le DUC à l’USC Rail, pour l’octroi de l’autre ticket pour les Play-Offs, après la qualification de l’ISEG Sport (1er, 22 pts+34). Ce fut une partie très disputée, devant un public bon enfant avec une groupe de supporters thiessois, qui faisait le spectacle dans les gradins. Après une première période dominée de justesse par les Thiessois (11-12), les Dakarois se sont employés pour renverser l’adversaire, au terme d’une fin de partie tout en suspens (26-25). Les Étudiants s’imposent et filent en demi-finales, rejoignant l’ISEG. Chez les Jaune et Noir, il faut saluer la belle partition d’Abdourahmane Ball « Abda » crédité de 6 buts, combinée aux 8 réalisations de Youssoupha Tall, alors que le bon Aliou Sané et Ousmane Mbodj se sont offert 4 buts chacun. Dans le camp adverse, les frères Faye, Ismaila « Iso » et Kosso, ont été époustouflants avec 7 et 5 réalisations, imités par Babacar Samb (5 buts). Le DUC (2e, 21 pts+21) ne peut plus être dépassé par l’USC Rail (3e, 19 pts+13), qu’il avait battu à l’aller comme au retour. Car en cas d’égalité de points, les Étudiants passeront au goal average particulier.

