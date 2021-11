Les Tunisiennes du Club Africain de Tunis sont les gagnantes de la Coupe Arabe 2021 de handball. Les coéquipières de Khady Seck transfuge de l’Espoir Sprtif de Rejiche recrutée pour les besoins de la compétition, ont déroulé pour remporter la Coupe devant leurs adversaires venues d’Algérie. Dans la salle d’Hammamet, les rouges et blancs en contrôle ont dominé la première période avec un écart de 4 points (15-11). En seconde période, l’équipe tunisienne maitrise son adversaire, (17-13), puis (21-17) à la 20e minute. Malgré le barroud’honneur des Algériennes qui sont revenues à moins 3 à la 25e minutes 23-20), Khady Seck et compagnie bien aidées par leur excellente gardienne de but, haussent le rythme pour finalement remporter la partie avec 5 points d’écart (26-21). Le Club Africain de Tunis et sa Sénégalaise remportent la Coupe Arabe 2021. Khady Seck, héros de la demi-finale à bien joué sa partition aujourd’hui, mais étantmoins prolifique. Cependant, elle a été une satisfaction pour le Club Africain de Tunis durant cette campagne.

