XALIMANEWS-La finale de la Coupe de la Ligue Hommes de l’édition 2022 disputée ce samedi 29 avril au stadium Amadou Barry de Guédiawaye, a tenu toutes ses promesses. Au terme d’une partie haletante et terminée après les prolongations, l’ASFA s’est imposée devant l’ISEG Sport (37-35), prenant du coup sa revanche en remportant le trophée.

Quel spectacle, quel fin de match. La finale de la Coupe de la Ligue Hommes de l’édition 2022 restera dans les annales. Les nombreux fans massés dans les gradins du stadium Amadou Barry ont chaviré de bonheur, tellement les 2 équipes ont été à la hauteur malgré une longue pause. Ce remake s’est joué devant un public très nombreux, en première heure de la finale des Féminines, pour une affulence record cette saison. Le début de match ne connut pas de rounds d’observation, les 2 équipes attaquent la partie pieds au plancher. Après 10 minutes de jeu, les 2 formations sont à égalité (4-4), avant que la formation estudiantine sous la guide de Kevin Chedjou leur métronome, creuse l’écart (8-5). Le moment choisi par la chorale de supporters militaire pour entrer dans le stade. Ce qui eut pour effet de doper la bande du trés bon Matar Baldé, le meilleur joueur et meilleur marqueur du match (12 buts). La machine militaire se reveillle et retablit l’equilibre (9-9). Le coach adverse, Arona Fall demande un temps mort, et sa troupe se remet en marche reprenant la course en tete en menant même de 4 points (14-10), avant d’aller à la pause avec 2 points d’avance (16-14). Revenant des vestiares avec de meilleures dispositions, Hubert Nanawa et ses partenaires scorent trois fois de suite et portent leur avance à 5 points (19-14). L’artillerie militaire est en veilleuse et l’ecart s’alourdit (20-14). Cheikh Ka, le portier des Bleu-blancs qui avait réalisé 8 arrets en première periode, continue d’écoeurer l’armada militaire, qui va rester 6 minutes sans marquer. Dans les tribunes, les supporters militaires entonnent des chants galvanisateurs. Cependant les partenaires de Mouhamadou Sow (8 buts) maintiennent cet écart d’entre 6, 5 et 4 points (21-15, 23-17, 24-18), mais Khadim Diouf (8 buts) et partenaires ne lachent pas prise et même l’altercation entre Ibou Ciss le portier militaire et son pivot Omar Sané ne les ébranle pas. Les protégés du coach, Moustapha Cissé, grignotent l’écart (26-23, 46e), mais leurs rivaux restent dans leur match (27-23 puis 28-24, 54e). Mais sentant le vent de la défaite, capitaine Mamadou Senghor et sa troupe, en conquérants, s’arrachent, égalisent au forceps (30-30) et auraient p même pu gagner dans le temps réglementaires si Ckeikh Ka n’avait pas enrayée la tentative de Cissao Mballo (9 buts), dans la dernière seconde. Les prolongations sont inévitables. Moment choisi par l’expérimenté Ibou Ciss pour montrer qu’il est l’un des meilleurs gardiens du handball masculin. Alors que l’ASFA fait une meilleure impression dans les prolongations, le portier des Militaires, en plus de réaliser des arrêts décisifs, stoppe le 7 mètre de Kevin Chedjou le demi-centre de l’ISEG credité de 7 buts et qui avait mis sa tentative precédente sur la barre. Cet arrêt decisif empêcha l’ISEG de revenir à 36 partout. Finalement, l’ASFA s’impose de 2 points (37-36), prenant sa revanche en s’adjugeant la première édition de la Coupe de la Ligue, malgré les 15 arrets de Cheikh Ka, le portier de l’ISEG, désigné comme meilleur gardien de la finale.

Matar Baldé (ASFA), meilleur joueur et meilleur buteur de la finale de la Coupe de la Ligue Hommes