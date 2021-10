XALIMANEWS-Ce samedi, au stadium Iba Mar Diop, places seront faites pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal édition 2021. En première heure, un choc électrique va opposer l’ISEG Sports à l’US Goréenne, tandis qu’en seconde heure, l’Olympique de Dioubel va défier le DUC, l’équipe en forme du moment. Les 2 vainqueurs des 2 matchs se retrouveront en finale.

Malheur à ceux qui vont louper la première demi-finale de l’édition 2021 de la Coupe du Sénégal, qui va opposer, ce samedi 9 octobre 2021 au stadium Iba Mar Diop, l’ISEG Sports à l’union Sportive Goréenne. Une rencontre qui suscite déjà les passions, tant les oppositions entre ces 2 équipes, cette année, ont été très épiques. Après une première victoire des protégés d’Arona Lo lors du match aller en championnat au stadium Amadou Barry de Guediawaye (31-26), les poulains des coachs Adama Samb et Youssou Sangharé n’ont pas pu prendre leur revanche lors du match retour qui s’est soldé par un nul (32-32). Donc cette demi-finale sera, soit une revanche pour l’ISEG Sports ou une confirmation pour Gorée. L’ISEG, en course pour le titre de championnat et finaliste de la dernière édition de la Coupe du Sénégal, perdue de justesse face aux Militaires sortis de la course, voudra goûter à nouveau à une seconde finale. Mais pour parvenir à leurs fin, les jeunes partenaires de Thierno Amath Diallo dit « Thierno Mbaye », ancien international et capitaine des Lions du handball, doivent sortir le grand jeu pour repousser les assauts Insulaires. Les Goréens vont miser sur leur capitaine Mbaye Gueye mais surtout sur leur prolifique Gabonais Khassim Tandjigora, l’un des meilleurs joueurs de la saison. Ce choc, vaudra le déplacement, et bien malin celui qui prédira le vainqueur. Entre ces deux clubs qui arborent les mêmes couleurs ( bleu-blanc ou blanc-bleu), la bataille sera rude sur le teraflex du stadium Iba Mar Diop. Espérons que le fair-play va prévaloir et que le sport va l’emporter sur la passion.

En seconde heure, les Étudiants du DUC qualifiés pour la finale des Play-offs, en très grande forme depuis les phases retour du championnat, devront faire, face à la furia des Olympiens de Diourbel. Tombeurs des Tenants militaires en quarts de finale, les poulains du coach Amdy Moustapha Fall voudront aller au bout de leur rêve et ne comptent pas lâcher l’affaire. Après avoir fait le plus difficile en sortant le double vainqueur militaire, les partenaires des talentueux Youssoufa Tall, Mohamed Dramé dit Daouda Barry, Cheikh Ka et Abdourahmane Ball « Abda », ne visent que le sacre, et pour atteindre leur but, il faudrait d’abord passer sur les scalps des Diourbelllois. Ces derniers, qui ont perdu leur demi finale des Play-offs face à l’ASFA, joueront crânement leurs chances devant le DUC, sous les poussées du redoutable Pathé Diop scoreur à souhait, secondé par Malick Faye voir Mbaye Diouf. Les Baol-Baol vont-ils réussir à sortir le DUC qui paraît imbattable ces temps çi. Réponse dans quelques heures.

ADVERTISEMENT

Programme demi-finales Coupe du Sénégal 2021

Samedi 9 octobre 2021 au stadium Iba Mar Diop

15h 45 ISEG Sports/US Gorée

17h 00 DUC/Olympique de Diourbel