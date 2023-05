Ce Samedi chez les Féminines, à 17 heures les Gazelles de Kedougou, en outsiders, recoivent Djadji Sarr. A Guédiawaye au stadium Amadou Barry, le Golf HBC devait recevoir le Saltigué de Rufisque, un cran en dessous, mais le club rufisquois a declaré forfait et par conséquent Golf va directement en quarts. Le Dimanche, il y’aura le gros choc DUC/ISEG Sport à 11 heures. Les 2 formations s’etaient rencontrées en match de poule et les Etudiantes avaient laminé leurs adversaires (29-16), mais depuis, l’ISEG s’est ressaisi. Ca va être le choc des quarts chez les Dames. Après ce match, il y’aura un alléchant Yeumbeul HBC/Renaissance de Tivaouane. Dans ce dernier match du week-end opposant la lanterne rouge du championnat Élite et un prétendant à la montée en D2, issu de la Ligue de Dakar, les Tivaouanoises qui évoluent dans l’Élite partent favorites mais gare aux Yeumbeuloises, épatantes, bagarreuses et imprévisibles à souhait. Le mercredi 17 mai à Saint Louis, Gaston Berger part favori devant AFE pour le choc des équipes saint-louisiennes

