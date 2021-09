XALIMANEWS-On connaît maintenant les 2 équipes finalistes pour l’édition 2021 de la Coupe du Sénégal Dames. Le Dakar Université Club (DUC) a pris sa revanche sur le Diamono qui l’avait battu 3 jours plutôt en demi-finale de championnat. Les partenaires de Gnilane Sarr, déterminées, ont repoussé les assauts de Sokhna Ndoye et Cie (21-28). En seconde heure, Disso, s’est imposé sans coup férir devant Djadji Sarr (33-21) et rejoint DUC en finale.

Pour la finale de l’édition 2021 de la Coupe du Sénégal, le public aura droit à une belle affiche, entre le club du Dakar Université Club (DUC) et le Disso de Guediawaye, deux des meilleurs effectifs du handball féminin sénégalais.

Les Étudiantes, chahutées par les filles de Diamono en demi-finale des Play-Offs (32-29), avaient à travers de la gorge cette défaite amère qui ouvre leur succession en championnat. C’est pourquoi, elles ont abordé cette demi-finale, revanchardes et décidées à scalpel les têtes des Banlieusardes. D’emblée, le DUC abordé la partie pied au plancher, et ouvre les hostilités (0-1), le Diamono réplique (1-1), mais les partenaires de Coumba Sy Diakhate paraissent prêtes pour la « bataille du jour » et accentuent leur avance (1-4), l’adversaire revient à moins 2 (2-4), mais Gnilane Sarr en chef de meute guide la troupe, la où Sokhna Ndoye, l’artilleuse de l’équipe adverse avait les pétards mouillés. Le score valse (3-7, 6-7, 6-9) pour finalement se terminer par un (9-12) en faveur des Étudiantes. De retour aux oranges, Mame Anta Bathily (6 realisations, Sofiatou Diatta, la meilleure scoreuse du match (8), Gnilane Sarr (6), Coumba Sy Diakhaté, 5 réalisations à son actif et auteur d’une grosse partie et Mame Diarra Ndiaye avec sa très forte personnalité, haussent le rythme et repoussent Awa Saer Seck, Mame Diarra Niang et Sokhna Ndoye qui malgré son manque d’efficacité, a allumé 7 mèches, Du coup, l’expérience a triomphé sur la jeunesse (21-28). Cette qualification, le DUC en avait besoin pour sauver sa saison, en atteste cette mobilisation notée au niveau des dirigeants du club estudiantin, hier, dans les gradins du Stadium Iba Mar Diop.

Diamono/DUC (21-28)

En seconde heure, ce mercredi toujours au stadium Iba Mar Diop, Djadji Sarr défiait le Disso de Guédiawaye, l’un des favoris pour le sacre, avec les Étudiantes évidemment. Après un début de partie tambour battant, où il y’avait un mano à mano (2-1, 2-2, 3-3, 5-3, 5-4, 5-5) avant que les Nordistes de Djadji Sarr prennent les devants pour la première et seule fois du match (6-5), la machine de Disso, sous l’impulsion de Rokhy Dione pleine de maestria, se met en marche. Et quand Aissatou Mané, Astou Ndiaye et la très précieuse Mairame Gaye s’y mettent, le rouleau compresseur déroule. A la mi-temps, les protégées de l’experimenté coach Chérif Tall , ont une avance de 7 points (17-10). Après le repos, le Disso, avec son effectif beaucoup plus élargit, accentue le score, avec les bonnes partitions d’Astou Mbaaye, Maimouna Diouf et Mareme Ly Maya. La formation du département de Guédiawaye, comme en quarts de finale des Play-Offs, s’impose à nouveau devant Djadji Sarr, facilement, mais avec un score moins conséquent mais large quand même (33-21). Les meilleures marques est du côté des gagnantes sont Astou Ndiaye et Aissatou Mané (7 buts chacune), Mairame Gaye (6). Du côté des Saint Louisiennes, Aminata Dièye et Fatou Mendy Fall, sortent du lot avec pour chacune 4 réalisations.

Djadji Sarr/Disso (21-33)

La finale de la Coupe du Sénégal édition 2021, opposera le DUC au Disso, une belle affiche entre les 2 grosses cylindrées du handball féminin locale, avec leurs cohortes d’internationalisation de la sélection U20 du Sénégal. Ça promet de belles empoignades