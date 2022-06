XALIMANEWS-Ce samedi 18 juin 2022, le stadium Iba Mar Diop va acceuillir du beau monde avec les demies-finales de la Coupe du Sénégal Dames. En première heure à 17h 00, le Diamono sera opposé à l’Olympique de Diourbel un adversaire qu’il a battu 2 fois en championnat, tandis qu’en seconde heure (18h 30), le Tenant Disso se frottera à un grand rival, l’ISEG Sport, pour la Belle, après une victoire pour chaque équipe en championnat et en avant goût de leur confrontation en finale de championnat. On aura deux chocs majuscules.

Les férus de handball seront gâtés ce samedi, avec un nombre de 4 matchs au stadium Iba Mar Diop, 2 en Filles et autant en Garçons, pour le compte des demies-finales de la Coupe du Sénégal.

En première heure, le Diamono de Guédiawaye, demi-finaliste la saison passée et éliminé sur le chemin de la finale du championnat par Disso, va acceuillir l’Olympique de Diourbel, qui a réussi la prouesse de sortir la redoutable équipe de Golf HBC qui était un prétendant au sacre. Pour ce choc, ce sera entre 2 formations qui se connaissent très bien, car étant logées dans la même poule (B) en championnat. Lors de leurs 2 oppositions, les Dakaroises se sont imposées autant de fois, à l’aller à Guédiawaye (26-18), tout comme au retour à Diourbel (25-19). Mais, pour cette fois ci, c’est un match de Coupe et qualificatif pour la finale. Les partenaires de l’inarétable Arrière Sokhna Ndoye décisive lors des 2 victoires sur les Diourbeloises, voudront cette fois-çi, passer le cap des demies après avoir été sorti l’édition 2021 par le DUC. Les protégées de Moussa Sy, malgré leur ascendant psychologique sur la bande à Ndella Ndiaye, Rokhy Dione, Adama Diop et Mame Diallo, devront jouer sur leur vraie valeur pour compter remporter la mise. Cependant, l’Olympique de diourbel a des arguments à faire valoir et le Golf HBC sa récente victime ne dira pas le contraire. Les Filles de l’Olympique de Diourbel comptent réaliser l’exploit et accéder à leur première finale historique. Mais, est ce que Maimouna Dia, Mame Saï Dione, Awa Saer Seck et Awa Cissé, se laisseront -elles faire ? Une chose est sûre, ce sera un match âprement disputé. Est que le Diamono va-il réussir la passe de trois, ou bien , Diourbel va mettre fin à l’hémorragie après 2 revers de rang ? La réponse sera connue à l’issue de cette partie assez attractive.

ADVERTISEMENT

En seconde heure, ce sera un choc de mammouths, entre les 2 formations possédant les 2 plus gros potentiels de l’Élite femine. Deux belles équipes, qui d’ailleurs vont se rencontrer pour l’ultime acte du championnat. Le Tenant du trophée face à son principal challenger. Il y’aura une pluie d’étoiles pour une bataille de tranchées sur le teraflex du stadium Iba Mar Diop. D’un côté au Disso, Aissatou Mané, Fama Sall, Gnilane Sarr, Diarra Ndiaye, Bineta Cissé, et de l’autre à l’ISEG, Ndeye Sokhna Sène , Astou Ndiaye, Maimouna Nani Gueye, Mame Anta Bathily et Tidda Konté. Le décor est planté pour ce choc entre 2 formations qui se tiennent de près et qui se sont croisées 2 fois en championnat, avec une victoire pour chacune d’entre elles. A l’aller, ISEG Sport en maîtrise et portée par Khady Segnane partie depuis au Maroc et la très futée Nani Gueye, avait remporté la mise (28-23). Au retour, Disso amené par Aissatou Mané, avait pris sa revanche au terme d’une partie âprement disputé (21-19). Pour ce match capital, les 2 formations sont presque au complet, à l’exception de l’équipe estudiantine qui sera amputée de ses 2 Guinéennes (Oumou et Tolno). Cette seconde demi-finale, vaudra le déplacement, et la bataille tactique entre les 2 coachs, Chérif Tall (Disso) et Zoran Batinic (ISEG Sport) sera déterminante. Qu’est ce que ces 2 expérimentés techniciens vont sortir de leur botte secrète pour remporter l’un des tickets pour la finale. Bien malin celui qui saura donner le nom du vainqueur.

Programme 1/2 Finales Coupe du Sénégal Dames

Stadium Iba Mar Diop

Samedi 18 juin 2022 : 17h 00 Diamono/Ol Diourbel 18h 30 ISEG Sport/Disso