XALIMANEWS-Encore, ce mercredi 22 septembre, le stadium Iba Mar Diop va abriter les 2 matchs de l’avant dernier acte de la Coupe du Sénégal. Deux chos sont au programme, dont un somptueux Diamono/DUC en première heure, avant un déséquilibré Djadji Sarr/Disso à moins d’un sursaut des Nordistes.

Les 2 demi-finales de ce mercredi ont la particularité d’opposer des équipes qui s’étaient croisées, récemment, DUC/Diamono ce dimanche passé en demi-finale Play-offs remportée par les Banlieusardes ((29-32) et Disso-Djadji Sarr, en quart de finale de Coupe du Sénégal il y’a un peu plus de 10 jours lors d’un match tranquillement remporté par Astou Ndiaye et Cie.

Encore un Diamono/DUC à l’affiche. Évidemment, ces 2 équipes ne se quittent plus et semblent prendre goût à s’opposer. La rencontre de ce mercredi 22 septembre 2021, sera la 4e confrontation de la saison, entre les 2 clubs. Après une première opposition remportée par Mame Anta Bathily et ses partenaires en championnat à l’aller (23-29), Thérèse Gomis et ses copines avaient pris leur revanche au retour en s’imposant de 2 points d’écart. Et lors de la belle jouée dimanche dans le cadre des demi-finales Play-offs, les joueuses de Diamono portées par une Sokhna Ndoye de Gala, très tranchantes et accrocheuses à souhait, avaient fini par battre les Tenantes du titre et ouvrir leur succession. Donc, cette quatrième opposition va être électrique, surtout que le DUC n’a plus que ce match pour sauver sa saison et ne pas faire année blanche. Est ce que Sofiatou Diatta, Gnilane Sarr, Bineta Cissé, Absatou Ciss et leurs partenaires pourront résister à la vague déferlante bleue blanche, conduite par prolifique scoreuse, l’insatiable Sokhna Ndoye qui devrait recevoir les caviars de Mareme Diene « Bébé ». Pour réussir leur pari, les Étudiantes auront besoin d’être collectives, lucides et surtout étre aptes à pouvoir stopper la vivacité des frêles et talentueuses handballeuses de Diamono, à défaut, un nouveau accroc pourrait arriver. En tout cas, ce match vaudra bien le déplacement.

ADVERTISEMENT

En seconde heure, une autre formation de Guédiawaye sera à l’honneur pour essayer d’aller en finale. Le Disso, grandissime favori pour les 2 trophées mis en jeu (Championnat et Coupe) fera face à Djadji Sarr, qu’il avait laminé (43-25) en quart de finale de championnat. Sauf cataclysme, les partenaires de l’énergique Astou Mbaaye devraient s’imposer car disposant d’un meilleur potentiel en plus d’avoir un certain ascendant psychologique sur leurs adversaires. Mais, en sport, il faut pas enlever la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Ambitionnant réussir le grand chelem, Ndawa Dieye, Simone Ndiaye, Astou Ndiaye, Maimouna Diouf et Aissatou Mané, si elles jouent sur leur vraie valeur, on verrait mal les Nordistes leur poser problème. Cependant, la prudence et l’humilité doivent être de mises, côté Disso.

Va-t-on vers une autre finale 100% département de Guédiawaye entre Diamono et Disso ou bien DUC et Djadji Sarr, vont-ils mettre de l’huile dans le feu. Réponse ce mercredi à l’issue des 2 confrontations.

Programme demi-finales Coupe du Sénégal Dames 2021

Mercredi 22 septembre 2021 au stadium Iba Mar Diop

15h 45 Diamono/DUC 17h 30 Djadji Sarr/Disso