XALIMANEWS-Ce week-end, place sera réservée aux quarts de finale de la Coupe du Sénégal, avec au programme ce samedi, Diamono/USC Rail, à Dakar et UGB/Disso à Saint Louis. Pour le dimanche, les rencontres sont plus équilibrées, avec un choc dantesque à Thiès entre Renaissance de Tivaouane et DUC et Saltigué contre Djadji Sarr au Stadium Iba Mar Diop.

Ce week-end, les terrains de handball des Stadiums, Iba Mar Diop de Dakar, Mawade Wade de Saint Louis et Lat Dior de Thiès, vont vibrer aux rythmes des quarts de finales de la Coupe du Sénégal, compétition très prisée par les clubs locaux.

Tout d’abord, ce samedi à Dakar au Stadium Iba Mar Diop, à partir de 16 heures, le Diamono de Guediawaye recevra l’USC Rail, dans une confrontations entre pensionnaires de Division 1 et Division 2. Après avoir obtenu le droit de disputer les play-offs grâce à leur place troisième place dans la zone centre ouest, les joueuses de Guediawaye, favorites de ce match, ne devraient pas rencontrer de problème face aux Thiessoises, un cran en dessous. Avec son noyau dur composé de la gardienne Murielle Diogbo, de Marème Diene dite ‘Bébé » la pièce maîtresse de l’équipe et Sokhna Ndoye la prolifique artificière et internationale U20, la formation de Diamono devrait passer sans coup férir.

Au même moment, à Saint Louis et toujours ce samedi, l’autre formation de la banlieue dakaroise, le Disso, deuxième de la zone centre ouest derrière le DUC, sera en position de favori face à l’UGB qui ne participera pas aux quarts, en championnat.. Les Oranges, avec leur grosse armada dont émergent Astou Ndiaye, Fama Diop, Aissatou Mané, Rokhy Dione, voir Ndawa Dieye, seront très difficiles à résister. Seule formation de l’Élite à avoir remporté tous ses matchs sur le terrain, avant de se voir retirer 2 victoires par pénalités, l’équipe de Baldé le président de la Ligue de Dakar de Handball, est une candidate légitime au sacre, au même titre que Renaissance de Tivaouane et le DUC, qui vont se livrer une farouche bataille à Thiès le lendemain.

Le dimanche au Stadium Iba Mar Diop, le Saltigué qualifié pour les play-offs en position de quatrième de la zone centre ouest, va avoir fort à faire avec Djadji Sarr, deuxième de la zone centre nord derrière la Renaissance de Tivaouane, et qui participera aussi aux play-offs. Amenée par Sadio Gueye transfuge de Keur Massar, les joueuses de Djadji Sarr seront de sacrés clientes pour la bande à Fama Tamba, Aicha Ly et la gardienne Michelle. Un beau match en perspective.

Enfin à Thiès, ce dimanche, le Stadium Lat Dior de Thiès va acceuillir le choc majuscule de ces quarts de finales entre 2 équipes, sérieuses candidates au sacre. Ce sera un sommet entre les deux formations classées premières dans les zones, centre nord et centre ouest, la Renaissance de Tivaouane et le DUC, champion du Sénégal en titre. Malheur à l’équipe vaincue. Ça promet de chaudes empoignades, voir une véritable bataille de tranchées sur le teraflex de Lat Dior. Les Régionales de la Renaissance de Tivaouane miseront sur l’excellente gardienne de l’équipe nationale cadette du Sénégal, Édith Béatrice Dione mais aussi sur la talentueuse Birima Coumba Ndiaye, pour faire obstacle aux Étudiantes du DUC, chère au dirigeant Bodo Sow. Ces dernières, compteront sur leurs 2 expérimentées gardiennes, Ndeye Sokhna Sene et Dianké Sané, bien épaulées par les jeunes et talentueuses Mame Diarra Ndiaye, Sofiatou Diatta et surtout Fatou Coundoul qui va défier ses anciennes partenaires. Ce duel entre 2 solides formations sera l’attraction de ces quarts et vaudra le déplacement. Espérons que l’enjeu ne va pas tuer le spectacle et que tout se déroulera dans la sportivité et que la meilleure équipe gagnera.

Programme quarts de finale Coupe du Sénégal Dames

Samedi 4 septembre 2021

Stadium Iba Mar Diop de Dakar : 16h 00 Diamono/USC Rail

Stadium Mawade Wade de Saint Louis : 16h 45 UGB/Disso de Guédiawaye

Dimanche 5 septembre 2021

Stadium Lat Dior de Thiès : 16h 45 RHTC/DUC

Stadium Iba Mar Diop de Dakar : 16h 00 Saltigué/Djadji Sarr