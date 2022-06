XALIMANEWS-Ce week-end on jouait les quarts de finale de la Coupe du Sénégal Dames. Les formations de l’ISEG Sport, du Disso, détentrice du trophée et de l’Olympique de Diourbel se sont qualifiées au dépens de la Renaissance de tivaouane (26-24), du DUC (28-24) et de Golf (27-16). La rencontre Diamono/Saltigué a été interrompu à la 22ème minute par un dirigeant du club rufisquois qui a intimé l’ordre à ses joueuses de quitter le teraflex alors que Diamono menait par 9 à 7.

On connaît désormais 3 des quatre équipes qualifiées pour les demies-finales de la Coupe du Sénégal, en attendant le verdict du match interrompu, Diamono/Saltigué. Il s’agit de l’ISEG Sport, de Disso détenteur du trophée et de l’Olympique de Diourbel. Ces 3 formations se sont qualifiées au dépens de la Renaissance, du DUC et de Golf HBC.

Ce samedi au stade Amadou Barry de Guédiawaye, l’ISEG Sport a décroché son sésame pour les demies-finales de la Coype du Sénégal. Les partenaires de Nani Gueye (6 buts), portées par l »excellente Tidda Konté (9 réalisations), ont disposé de la Renaissance de Tivaouane (26-24). Les Dakaroises semblaient se diriger vers une partie facile en menant par 6 buts à 1 après 13 minutes, puis (8-2). Mais, les Visiteuses vont se rebiffer pour rendre au score et aller à la mi-temps avec une bonne avance de 3 points (9-12). Au retour des oranges, l’ISEG Sport, sous la houlette de Tidda Konté bien secondée par Nani, va revenir au score à la 37e (13-13), avant de dérouler pour finalement s’imposer (26-24) malgré les 11 buts inscrits par Ngoné Diop de la Renaissance. Ce dimanche, toujours à Amadou Barry, le Tenant Disso recevait le DUC son adversaire en finale de la dernière édition. Après leur dernière confrontation lors de la dernière journée des phases de poule, les 2 équipes se retrouvaient pour la 3e fois cette saison, après 2 victoires pour Maimouna Diouf et compagnie. Les filles de Wakhinane Nimzatt vont réussir une belle entamé (4-1, 8ème), pour aller à la pause avec une avance conséquente (17-12). De retour aux oranges, Safiétou Diatta et ses coéquipières infligent un (0-4) à leurs adversaires pour revenir à moins un (17-16). Le temps qu’Aissatou Mané sort de sa torpeur pour secouer ses partenaires, et Disso reprend le contrôle, (19-16, 21-18, 23-19, 23-21), pour s’imposer par 4 buts d’écart (28-24). Du coup, le club de Wakhinane Nimzatt remporte une 3ème victoire sur son adversaire cette saison et continue son chemin, pour la défense de son titre. Aissatou Mané et Bineta Cissé, créditées de 8 buts et 6 buts, ont été les plus en vues chez les vainqueurs, tandis que l’excellente Safietou Diatta, avec 8 réalisations a porté son équipe, main en vain. A Diourbel, le Golf HBC, le promu qui a réalisé une belle phase de poule ponctuée de la première place du groupe B, allait défier l’Olympique de Diourbel. Les 2 équipes s’étaient croisées en poule, pour une victoire et un nul à Diourbel même (23-23) en faveurs des Dakaroises. Mais ce dimanche, les partenaires de Fatou Coundoul et Nafissatou Thiandoum, ont été refroidies par la bande à Adama Diop et Rokhy Dione. Les joueuses du Baol se imposées in-extremis (27-26) devant un public surexcité et vont rejoindre le dernier carré.

ADVERTISEMENT

Le dernier match qui se jouait au stadium Amadou Barry le dimanche, opposant le Diamono de Diourbel au Saltigué de Rufisque, a été interrompu à la 22ème minute, alors que les protégées de Moussa Sy menaient par 9 buts à 7. Moment choisi par un dirigeant du club rufisquois pour entrer dans le terrain et intimer l’ordre aux handballeuses du Saltiguer de quitter le teraflex, prétextant des décisions arbitrales en leur défaveur. Malgré les bonnes volontés du coach de Disso Chérif Tall, originaire de Rufisque et ancien technicien du club de Saltigué, il n’en fut rien. Il y eut un tohu-bohu et la partie fut interrompue. Maintenant, c’est à la Fédération de trancher.

Résultats 1/4 de finales Coupe du Sénégal Dames

ISEG Sport/Renaissance Tivaouane (26-24)

Disso/DUC (28-24)

Olympique Diourbel/Golf HBC (27-26)

Diamono/Saltigué interrompu à la 22ème alors que Diamono menait par 9 à 7