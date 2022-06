XALIMANEWS-Les affiches des quarts de finale de la Coupe du Sénégal Dames, proposent des oppositions attrayantes, Quatre rencontres explosives, entre formations qui se sont croisées plus d’une fois cette saison en Championnat.

Ce week-end, les férus de handball vont être gâtés, avec 4 chocs entre équipes de l’Élite, donc 4 équipes qualifiées pour les Play-Offs (en attendant les réclamations).

Le samedi au stade Amadou Barry de Guédiawaye, des retrouvailles explosives opposeront l’ISEG Sport à la Renaissance de Tivaouane, deux formations qui étaient logées dans la même poule A en championnat et qui se livrent une bataille administrative en coulisses, suite au réservé formulé par la formation de la Cité religieuse sur les étrangères de club estudiantin. Après un nul et une victoire à l’arraché (31-30) pour Nani Gueye, Astou Ndiaye et Tolno, le choc de ce samedi sera l’occasion pour Birima Coumba Ndiaye, Ngoné Diop et Amy Konaté, de solder les comptes avec leurs adversaires. Il risque d’y avoir une véritable bataille de tranchées entre Dakaroises et Tivaouanoises, sur le teraflex du stadium Amadou Barry. Bien malin celui qui trouvera le pronostic exact entre ces 2 formations très proches, l’une de l’autre. Le lendemain dimanche à Diourbel, l’Olympique, quatrième de la poule B, va acceuillir Golf HBC, qualifié pour les Play-Offs en sa qualité de leader de la poule B. Là aussi, ça sonne comme une revanche pour Mame Diallo, Adama Diop et Rokhy Dione, qui avaient failli battre les Dakaroises en retour en championnat (23-23), après avoir essuyé un revers à l’aller à Guédiawaye. Pour cette 3ème opposition, Salemata Camara, Fatou Coundoul et Murielle Diogbo doivent sortir le bleu de chauffe pour parer à toute surprise, car chat échaudé doit craindre l’eau froide. Ce serait un match dantesque à l’issue incertaine pour une place dans le dernier carré.

ADVERTISEMENT

Toujours pour ce dimanche, mais au stadium Amadou Barry de Guédiawaye en première heure, le détenteur du trophée Disso, qualifié en demies-finales Play-Offs en leader de la poule A, va croiser le DUC éliminé du dernier carré et finaliste de la dernière édition. Ce Remake de la finale de l’édition précédente, va être très importante pour les 2 formations. Et pour cause ? Du côté des Étudiantes, Sofiatou Diatta, Coumba Sy Diakhaté et Inna Badji n’ont plus que la Coupe du Sénégal pour continuer leur saison sportive. Après 2 défaites en autant de sorties devant Gnilane Sarr, Astou Mbaye et Aissatou Mané dont une dernière récemment très encourageante et au cours de laquelle elles ont failli créé la sensation, les Étudiantes veulent arrêter l’hémorragie. Du côté des filles du quartier Serigne Assane, la frayeur subie lors de la dernière journée des phases de poules face au mêmes adversaires de ce samedi, va les pousser à respecter la formation estudiantine pour ne pas revivre le même scénario qui pourrait sceller leur élimination. En habits de championnes, les protégées de coach Chérif Tall comptent justifier leur rang, mais pour cela, il faudrait retrouver le jeu qui faisait leur force. Pour ce choc, rien ne sera donné gratuitement, la victoire va s’aquerir à force de talent, de courage, de détermination, d’envie. En seconde heure, le Diamono qualifié pour les Play-Offs et demi-finaliste de la Coupe du Sénégal édition 2021, va recevoir le Saltigué de Rufisque, naguère ogre incontesté du handball féminin sénégalais. Ces 2 formations se sont opposées 2 fois cette saison en Championnat, pour 2 victoires assez conséquentes des protégées de Moussa Sy dont la dernière s’est soldée par 30 à 21, lors de l’avant dernière journée de la poule B. Pour cette 3ème confrontation entre Guediawayoises et Rufisquoises, qualificative pour les demies, Sokhna Ndoye, Mame Saï Dione, Maimouna Dia et partenaires, dans leur fief, voudront réussir la passe de 3. Cependant, les coéquipières de Fama Tamba et Aicha Pare à qui il ne reste que la Coupe du Sénégal, compte réussir un hold-up avant de rejoindre le purgatoire. Mais ça va pas être une partie de sinécure devant les véloces joueuses du quartier Ndiarème, données favorites et qui visent loin cette années, elles qui sont en net regain de forme ces derniers temps.

Programme 1/4 de finale Coupe du Sénégal Dames

Samedi 4 juin 2022

Stadium Amadou Barry 16h 00 ISEG/Renaissance

Dimanche 5 juin 2022

Stadium Amadou Barry 16h 00 Disso/DUC 17h 30 Diamono/Saltigué

Stadoum Ely Manel Fall 18h 00 Olympique Diourbel/Golf HBC