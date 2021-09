Les Saint Louisiennes de Djadji Sarr avaient un déplacement périlleux à négocier à Dakar face aux Rufisquoises du Saltigué. Au Stadium Iba Mar Diop ce dimanche, la formation de Saint Louis, amenée par Aminata Dieye (10 buts) et Khady Lo (5 buts) a réussi à battre d’une courte tête (27-26) le Saltigué, malgré Aicha Yare et Ouly Diallo, scoreuses 7 et 6 fois, chacune. Les Dakaroises se voient boutées de la compétition. Toujours ce dimanche, mais à Thiès au Stadium Lat Dior, le choc de ces quarts mettait aux prises la Renaissance de Tivaouane aux redoutables joueuses du DUC. En déplacement, Mame Diarra Ndiaye, Gnilane Sarr, Sofiatou Diatta et Fatou Coudoul la fausse sœur, sont parvenues à contenir la déferlante des Régionales en s’imposant par une avance de 5 points (36-31). Le DUC à déjoué le piège tendu par la Renaissance de Tivaouane et obtenu son ticket pour le dernier carré.

