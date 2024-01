XALIMANEWS-Ce samedi au Dakar Arena et dans le cadre de la finale de la Coupe du Sénégal Dames 2023,Djadji Sarr de Saint Louis a disposé de Diamono de Guédiawaye (26-25).Du coup, le Saint Louisiennes remportent

Elles l’ont fait. La jeune pousse de Djadji Sarr a enfin remporté le premier trophée national de son histoire au terme d’une finale mieux négociée que l’adversaire, surtout en seconde période.

Après deux oppositions en championnat cette année toutes à l’actif des Dakaroises, Djadji Sarr et Diamono se retrouvaient pour ce match ô très important, qui devait être synonyme de doublé pour Sokhna Ndoye et compagnie où bien une journée historique pour Khady Pène et partenaires.

Pour cette rencontre, les championnes du Sénégal 2023 faisaient sans Aminata Dia, Theresinia Gomis, Mame Diarra Niang et Jeanette Mendy, parties au Golf pour les 3 premières et à Disso pour la dernière. De leur côtés, les Saint Louisiennes étaient amputées de l’expérimentée Ndeye Sarr.

La finale a démarré sur les chameaux de roue. Ce sont les Nordistes qui donnent le ton par Fatou Mendy (1-0), mais Fat Kiné Ndiaye répliqua (1-1). Les 2 équipes vont se tenir de près. Après 14 minutes de jeu le score est de parité (7-7) avec Djadji Sarr, qui a toujours mené à la marque, porté par Fatou Mendy Fall et Khady Lo créditées chacune de 4 et 5 buts en première période et qui va perdre Marème Ndiaye, blessée et sortie. Alors que les Saint Louisiennes menaient par 2 buts d’avance (10-8, 17e), Moussa Sy va prendre le premier temps mort du match (18e). Les Dakaroises, sous la guide de Sokhna Ndoye scoreuse à souhait avec 7 réalisations en première période et poussées par leurs supporters qui chantent et dansent dans les gradins, vont marquer coup sur coup (10-10) avant de mener pour la première fois au score (11-10). Une avance qui sera aggravée (12-10), mais les partenaires de l’excellente Maguette Lam, créditée de 8 arrêts en première periode, vont revenir (12-12). Dans cette fin de première période, les 2 formations se donnent coup sur coup, pour finalement aller à la pause, avec une egalite de 14 buts partout. Cette première période a été très équilibrée et nul ne pouvait pronostiquer quoi que ce soit, tellement les 2 antagonistes se tenaient de près. Dès la reprise, les 2 équipes repartent sur les bases bases des 30 premières minutes. Le mano à mano va se poursuivre, et dans les buts de Djadji Sarr, Khady Diop qui a suppléé Maguette Lam blessée, va se montrer solide avec quelques arrêts déterminants. La formation saint Louisiennes reprend la mène (17-15, 17-16, 18-16) mais les championnes du Sénégal 2023 ne lâchent pas prise (18-18, 38e) et tiennent à leur objectif de doublé. Le match est très indécis et les deux équipes bataillent ferme. Mame Saye Khole de Diamono va écoper d’un carton rouge. Les partenaires de Sokhna Sai Dione créditée de 5 réalisations, vont devoir courir derrière le score (19-18, 20-18, 20-19, 21-19). Moussa va encore prendre un autre temps mort. Les filles de Guédiawaye vont revenir à moins 1 (21-20). Mais dans cette fin de match, les joueuses de Djadji Sarr, assez hargneuses et agressives comme des fauves, vont mieux négocier la finale, avec Maguette Lam revenue dans les buts en se montrant solide et Khady Top qui se montre tout d’un coup très décisive, au moment où chez l’adversaire les cadres lâchaient du lest. Les Saint Louisiennes plus lucides vont même porter leurs avance à 3 buts (26-23) avant de faire face à la révolte adverse (26-25). Un sursaut d’orgueil tardif car les dés étaient déjà pipés pour Sokhna Ndoye, la meilleure réalisatrice du match, à égalité, avec l’épatante Khady Lo (9 buts) et ses partenaires. Finalement, Djadji de Fatou Mendy Fall (7 réalisations) remporte son premier trophée national de l’histoire et empêche Diamono de réaliser le doublé.

Un exploit grandissime pour Maguette Diawara, Ndeye Fatou Sow et compagnie, car c’est pas évident de remporter la Coupe nationale en domptant 3 grosses cylindrées, Disso (quarts), le DUC (demi-finale) et Diamono en finale. Chapeau à Djadji Sarr. Les « Jaguars » méritent d’être honorée la région de Saint Louis.