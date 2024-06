Handball-Coupe du Sénégal Dames/8es : Golf, Djadji Sarr passent comme prévu, El Hadj Badiane repousse Jaraaf et Gaston Berger s’adjuge le derby estudiantin devant l’UCAD

XALIMANEWS-Ce week-end se disputaient les huitièmes de finales de la Coupe du Sénégal Dames. Les ténors, Golf et Djadji Sarr se sont imposés respectivement comme prévu, devant la JA et Fatick. El Hadj Badiane a été plus fort que Jaraaf, tandis que Gaston Berger a éliminé l’UCAD pour le plus beau match de ces huitièmes.

Pour le moment, on connaît les quatres premiers qualifiés pour les quarts de finales, à l’issue des quatres premiers matchs.

D’abord ce vendredi au jardin public de Rufisque, les protégées de Karim Faye-Mame Ngor ont largement dominé les filles de Laye Mboup, avec une victoire finale de 35 à 12. Elles ont montré leur supériorité dès la première période (17-5). Mame Diarra Diagne a été la meilleure marqueuse avec 11 buts, suivie de Mame Ngone Diop (5 buts). Elles obtiennent le premier ticket pour les quarts. Du côté des Vaincues de la JA, la gardienne Seynabou Seune Camara s’est distinguée

Le lendemain samedi, le Tenant du titre Djadji Sarr se déplaçait à Fatick. En déplacement, les Saint Louisiennes portées par Khady Lo (15 buts), Marième Ndiaye (8 buts), Khady Pene et Ndeye Fatou Sow créditées toutes deux chacune de 7 réalisations, ont écrasé Fatick HBC 43 à 13. Malgré l’absence de quelques joueuses pour des raisons scolaires, elles ont dominé le match de bout en bout, rejoignant Golf en quarts.

Le dimanche au jardin public de Rufisque, El Hadj Badiane de Mbour a battu Jaraaf de Dakar (29 à 19), obtenant ainsi son ticket pour les quarts de finale. Le succès des filles de la Petite Côte porte les empreintes de Saly Seydi (12 buts).

Enfin, le dernier huitième de finale de ce week end a été très époustouflant. Le match opposant les étudiantes de Gaston Berger et de l’UCAD a captivé le public nombreux au jardin de Rufisque. Après une bataille intense et des prolongations, Gaston Berger l’emporte (30-28). Les Nordistes, emmenées par Ndeye Coumba Niass (14 buts), ont dominé malgré la résistance acharnée des Dakaroises. Gaston Berger décroche ainsi son ticket pour les quarts de finale.

Résultats 8es de finales Dames

Golf/JA (35-12)

Fatick HBC/Djadji Sarr (13-43)

Jaraaf/El Hadj Badiane (19-29)

UCAD/Gaston Berger (28-30)