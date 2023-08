Tout d’abord, ce samedi à 15h 30 au stadium Amadou Barry de Guédiawaye, Djadji Sarr classé 6e en championnat sera opposé au DUC, dauphin du champion Diamono. En championnat les 2 équipes se sont opposées, avec une victoire pour chacune. Lors de la 7e journée les Saint Louisiennes s’étaient imposées à domicile (27-24), avant de subir la revanche des Étudiantes lors du match suivant à Dakar (30-27). Du coup, cette confrontation de demain entre 2 jeunes équipes, très joueuses, sera très alléchante. Bien malin qui pourra donner le pronostic exact car les 2 équipes se tiennent de très près, avec de bons élément de part et d’autre. Du côté des Nordiste, le coach Mame Ndoye misera sur son quinté Khady Lo-Mareme Ndiaye,-Khady Pene-Fatou Mendy-Ndeye Sarr Ndiaye, tandis que du coté des Dakaroises, la triplette Chérif Tall-Youssou Sangharé-Habib Gueye devra beaucoup compter sur ses expérimentées Safietou Diatta, Coumba Sy Diakhaté, Absatou Ciss en plus des jeunes comme Oumou Dione et Fatou Babacar Ndiaye. On risque d’assister à un bon match pour cette première demi-finale. Rappelons que Djadji Sarr a sorti le Tenant Disso, en quarts de finale. Le lendemain dimanche, toujours à la même heure, le Diamono récent champion, va faire face à l’Olympique de Diourbel, toute heureuse de s’être maintenue dans l’Élite lors de la dernière journée. Pour ce duel, les protégées de Moussa Sy savent bien ce qui les attend. Car, chat échaudé doit craindre l’eau froide. Les Diourbeloises ont réussi la prouesse d’infliger aux filles du quartier Ndiarème de Guédiawaye, leur première de leurs 2 seules défaites de la saison en Championnat. Après avoir été battues (34-23) à l’aller, les joueuses d’Armand Ndiaye ont rendu la gîfle à leurs adversaires à Thiès (36-32) au retour. Dans la foulée, Diamono s’est ressaisi pour renouer avec le sacre alors que l’Olympique s’est maintenue. Les Banlieusardes qui comptent réussir le doublé, doivent d’abord passer l’obstacle des Baol Baol. De ce fait, la bande à la prolifique Sokhna Ndoye, Awa Cissé, Maimouna Dia, Mayrame Gaye et Fatou Saer Seck, va devoir s’employer pour réussir son pari, car en face, l’écurie diourbeloise avec ses inoxydables, Rokhy Dione, Mame Diallo, Daba Ngom voire Ndeye Awa Hanne et Ndeye Fatou Ndiaye, veut rééditer son exploit de Thiès et goûter à une finale de Coupe du Sénégal. La confrontation dakaro-diourbeloise sera une grosse bataille sur le tapis du stadium Amadou Barry de Guédiawaye.

