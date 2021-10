XALIMANEWS-La finale de l’édition 2021 de la Coupe du Sénégal, va offrir une affiche inédite entre l’US Gorée et l’Olympique de Diourbel. Les Insulaires, insolents d’audace, de talent et de discipline tactique, ont sorti le finaliste de la dernière édition l’ISEG Sport (23-25), tandis que l’Olympique de Diourbel a réussi une belle Remontada pour renverser le DUC (27-25).

Les demi-finales de la Coupe du Sénégal de l’édition 2021, disputées ce samedi 9 octobre au stadium Iba Mar Diop, nous ont livré deux belles parties qui ont tenu en haleine le nombreux public présent, pour nous offrir une finale inédite entre l’US Gorée et l’Olympique de Diourbel, 2 formations qui ont eu le mérite d’avoir déjoué tous les pronostics pour arriver à leurs fins.

D’abord, les Insulaires de l’US Gorée, qui après avoir battu et obtenu un nul face à l’ISEG, (31-26) et (32-32), se présentait pour la 3e fois de la saison face à son adverversaire, mais cette fois, en demi-finale de Coupe du Sénégal. L’ISEG Sports, finaliste malheureux de la dernière édition et composée à moitié d’anciens pensionnaires de Gorée, voulait prendre sa revanche sur les partenaires de Babacar Gueye. L’entame du match annonçait une bataille épique, les 2 formations répondaient coup sur coup (1-1, 3-3, 4-4), l’écart ne dépassait jamais plus de 2 points (6-7, 7-7, 8-9, 9-9), avant que les protégés d’Adama Samb et Youssou Sangharé ne prennent un léger ascendant pour enfin aller à la pause avec un écart de 2 points (12-10). De retour sur le teraflex, les Insulaires vont d’abord revenir à la marque dans les 5 premières minutes (13-13), et poussés par un Khassim Tandjigora des grands jours bien épaulé par Alphy Pattern, un bon Alioune Sarr et le très précieux Henry Ndiaye, ils vont opposer une farouche résistance aux Étudiants de l’ISEG. Là où ces derniers font preuve d’un peu d’individualisme et d’indiscipline dans le jeu, les joueurs goréens sous la direction de leur méticuleux et respecté coach, Arona Lo, vont faire parler leur collectif pour prendre les devants (23-21) et filer droit vers une finale qui leur semblait pas promise au début de la compétion. Capitaine Babacar Gueye dit « Mbaye Gueye » et ses coéquipiers remportent le gain de la partie (25-23) et filent en finale, au grand bonheur de leurs dirigeantes, Mame Ngoné Ndiaye et Arame Mbodj Lo épouse du coach, anciennes joueuses reconverties présidente et secrétaire administrative de la section de handball. Dans les tribunes, les supporters Insulaires, nostalgiques du passé glorieux de leur club, pouvaient exulter de joie. Barrée 3 fois par l’ASFA au stade des demi-finales, la formation insulaire retrouve la finale de la Coupe du Sénégal. Une belle récompense pour Gorée. Cette qualification est la victoire du sacrifice, de l’engagement, de la solidarité et du vouloir. Malgré les conditions modestes et avec un nombre réduit de dirigeants dévoués, les pensionnaires du terrain 2 du stade Iba Mar Diop, n’ont jamais renoncé. Car celui qui renonce, renie tout simplement l’attachement aux résultats. Bravo à l’US Goréenne.

La grosse sensation du jour s’est produite lors de la seconde demi finale entre le DUC et l’Olympique de Diourbel. Les Étudiants, après avoir sorti le Double tenant l’ASFA en quarts, semblaient taillés et parés pour aller au bout de l’épreuve. Et leur bonne première période semblait conforter les pensées de beaucoup d’observateurs présents dans les travées du stadium Iba Mar Diop et qui ont vu les Jaune et noir, mener à la mi-temps (14-9). Mais, inexplicablement, en seconde période, les Étudiants sont restés presque 15 minutes sans secouer les filets adverses, au moment où les Olympiens de Diourbel s’en donnaient à cœur joie. Les partenaires de Pathé Diop et Malick Faye réussissent une remontada spectaculaire combinée à un coup de moue côté dakarois. L’entraîneur du DUC, Amdy Moustapha Fall ancien coach de l’équipe diourbellois, a beau sortir son gardien titulaire Cheikh Ka au profit d’Ousmane, mais rien n’y fit la machine étudiante s’était plantée. Contre toute attente, l’Olympique de Diourbel, sensationnel, remporte le gain de la partie (27-25) et offre à la région de Diourbel sa première finale nationale en handball. Après 2 places de dauphin en championnat, voilà une occasion pour les Baol-Baol d’écrire leur histoire dans les annales du handball sénégalais.

Quand au Dakar Université Club, il peut s’en mordre les doigts d’avoir laissé passer une si belle occasion de rêver d’un doublé. Cependant, les Étudiants peuvent se concentrer sur la demi-finale du championnat contre l’ISEG Sport, ce mercredi 13 octobre 2021 au stadium Iba Mar Diop.