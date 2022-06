XALIMANEWS-Ce samedi au stadium Ibar Mar Diop, comme les Féminines, les Garçons vont disputer leurs 2 demies-finales de Coupe du Sénégal édition 2022. Le Tenant du titre l’Olympique de Diourbel croisera Gaston Berger, à partir de 15h 45, tandis qu’à 19h 45, un choc attractif va opposer l’ASFA à l’USC Rail de Thiès. Deux beaux duels qualificatifs pour l’ultime acte de la Coupe du Sénégal. Ça promet.

A l’opposé de l’année dernière où à pareille période, 3 formations dakaroises étaient présentes en demi-finales, cette année c’est l’inverse. Pour Dakar, seule la formation militaire est parvenue à se faufiler dans le dernier carré. L’ASFA rejoint du coup, l’USC Rail (Thiès), Olympique (Diourbel) et Gaston Berger (St Louis).

Ce samedi, à partir de 15h 45, le public pourra assister à la premières demi-finale chez les Garçons. Des retrouvailles entre l’Olympique de Diourbel et Gaston Berger de Saint Louis. Le Tenant qui compte bien conserver son trophée, devra d’abord passer sur la formation estudiantine. Les partenaires de Pathé Diop et Alioune Diouf, connaissent bien leurs adversaires pour les avoir rencontré 2 fois en championnat, avec 2 fortunes diverses, une victoire à l’aller (37-31) et une défaite au retour (31-40). Donc ce choc va servir de Belle entre les 2 formations de l’intérieur du pays. Les protégés d’Armand Ndiaye, dans leur bon jour, sont très difficiles à jouer et peuvent déboulonner n’importe quel adversaire. Et dans leur quête de disputer une seconde finale de rang, les Baol-Baol doivent sortir le grand jeu. Mais, que ça risque d’être difficile, face à des Saint Louisiens déterminés à disputer la finale. Les poulains de coach Faye Diallo, portés par le bon gardien Abdoulaye Diop, El Hadj Baba Gueye dit Ass, Modibo Korko Diallo, Serigne Seck et Ibrahima Sy, nourrissent le secret espoir d’engranger un second succès de rang devant leurs adversaires, après leur convaincante victoire lors du match retour. Un match qui promet.

ADVERTISEMENT

Pour la deuxième demi-finale, l’ASFA fera face à l’USC Rail. Un match qui pourrait être très attrayant, entre 2 belles équipes. Demi-finaliste de l’édition précédente, la formation militaire, créditée d’une très bonne seconde partie de saison et finaliste du championnat, voudrait remporter le match pour espérer réaliser le doublé. Mais, en face, les Cheminots ne vont va se présenter en victimes expiatoires, et seront très déterminés, à l’image des frères Faye, Serigne Kosso et Ismaila, les 2 âmes pensantes de la formation thiessoise et transfuges de l’ASFA. L’USC Rail, après avoir sorti une grosse équipe de la JA, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et voudra jouer le même coup à l’équipe militaire. Serigne Kosso Mbacké Faye compte bien éliminer ses anciens coéquipiers et décrocher une place de finaliste, qui sauverait la saison de l’USC Rail. Cependant, les Militaires semblent irrésistibles ces derniers temps, sous l’impulsion de l’intenable Cissao Mballo, entouré de ses lieutenants, Khadim Diouf, Omar Sané et le maestro Pape Ibrahima Diop. Pour une place en finale, l’une d’entre ces 2 formations qui aura réussi à se montrer plus efficace ( sur tous les plans), devrait passer.

Programme 1/2 Finales Coupe du Sénégal Hommes

Samedi 18 juin 2022

Au stadium Iba Mar Diop : 15h 45 Gaston Berger/Ol Diourbel 19h 45 ASFA/USC Rail