Dans l’autre demi-finale, les Militaires de l’ASFA, éliminés à ce même stade de la compétition l’année dernière, faisaient face aux Cheminots du Rail. L’ASFA qui comptait disputer une seconde finale après celle du championnat acquise devant l’ISEG Sport, devait passer d’abord sur le scalp de la formation thiessoise, décidée à poursuivre son chemin après avoir sorti l’un des favoris, la JA de Dakar. Dès le début du match, les protégés de Moustapha Cissé vont mener par 2 buts d’avance, mais les Thiessois vont égaliser (2-2), puis l’ASFA reprend l’avantage (3-2). L’USC Rail va revenir à la marque (3-3) puis mener (3-4) et après l’égalisation adverse (4-4), Malick Faye (4 buts) et compagnie vont mener la course en tête pour aller à la pause avec un bon écart (11-14). Dominateurs et assez sereins, les handballeurs de la Cité du Rail vont dérouler le match à leur guise malgré la volonté des Militaires de revenir au score, et finiront en triomphe (25-27). Sensationnelle, l’USC Rail s’offre la finale et va devoir se frotter à Gaston Berger. Faut saluer la belle prestation de Babacar Samb (6 buts) et Mohamed Amine Ciss (8), chez les Vainqueurs, tandis que chez les Militaires, les 9 réalisations de l’excellent Khadim Diouf n’ont pas suffi.

La formation de Gaston Berger, opposée à son homologue de l’Olympique de Diourbel, a réalisé le match parfait pour décrocher son ticket pour la finale de la Coupe du Sénégal. Cette première demi-finale opposait 2 formations habituées à se rencontrer, dont leurs 2 dernières confrontations s’étaient soldées par une victoire pour chacune d’entre-elles. Après une première victoire pour l’Olympique de Diourbel à l’aller (37-31), Gaston Berger prit sa revanche avec un gros écart au retour (40-31). Pour cette rencontre décisive, les partenaires de Modibo Korko Diallo (8 buts), ont été dominateurs durant la plupart du temps. Déjà à la pause, Gaston Berger menait par 3 buts d’avance (17-14) devant Pathé Diop et compagnie. En seconde période, les poulains du coach Armand Ndiaye, vont revenir à égalité après avoir inscrit coup sur coup, 3 buts (17-17). La partie va s’emballer mais en s’equilibrant (18-17, 18-18, 21-19, 2-22, 23-23), mais avec toujours les Saint Louisiens qui contrôlaient le jeu. A moins de 12 minutes de la fin, le score est de 25 partout, mais Gaston Berger va reprendre l’avantage (27-25, puis 27-26, 29-27 et 30-27). Malgré les 9 réalisations de Pathé Diop de l’Olympique de Diourbel, les Nordistes par brahima Sy, El Hadj Baba Sy et Serigne Seck, crédités chacun de 6, 8 et 5 buts, vont finir en trombe pouf offrir la finale à leur coach Ibrahima Faye Diallo. Gaston Berger ouvre du coup, la succession de l’Olympique de Diourbel.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy