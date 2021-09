Ce choc entre deux prétendants au sacre s’annonçait palpitant, d’autant plus que les Tenants avaient à travers de la gorge, la défaite subie lors du match retour (34-26) face aux Pensionnaires de l’UCAD. Pour la bande à Ibrahima Diop, il fallait laver l’affront en s’imposant et filer en demi-finale pour espérer conserver son dû. Le début de la partie laissait augurer d’âpres duels. A l’issue d’un mano à mano, le DUC, plus serein, passe devant à la mi-temps (10-12). De retour sur le teraflex, les Étudiants allument deux mèches (10-14), avant que les Verts réagissent (11-14), ensuite (11-15), puis Senghor réduit le score (12-15), le DUC revient à la charge, puis Daouda Barry et Abda, déterminés et inspiré, secondes par leurs coéquipiers qui ont bien joué leur partition, haussent le ton, malgré la vaine réaction des partenaires d’Ibou Ciss qui a essayé de maintenir son équipe à flot. L’écart commence à s’étirer en valsent de 4 à 3 points allant même jusqu’à 5 ((13-16, 13-18, 14-18, 15-18, 15-19, 16-21). A chaque fois que les protégés du coach Cissé sonnent la révolte, les poulains d’Amdy Moustapha Fall répondent qu’ils sont présents et bien là. Résignés, l’ASFA abandonne la défense de sa couronne devant une équipe de DUC, décidée et déterminée à aller au bout se son rêve La formation estudiantine, très chère à « Bodo », s’impose finalement de 6 points (20-26) et œuvre la succession de l’ASFA. Lors de ce match, faut saluer la grosse prestation du gardien du DUC, Cheikh Ka qui écœuré joueurs adverses par ses arrêts décisifs mais aussi Daouda Barry plein de vista et d’Abda, sur et efficace dans ses choix. Du côté des Vaincus, Ibou Ciss le gardien a laissé une belle copie, alors que ses partenaires étaient à la ramasse, et, Mame Matar Baldé auteur de 8 réalisations, ne pouvait pas à lui seul, tenir la comparaison. Serigne Kosso Mbacké Faye, d’habitude fringant, est passé à côté de son sujet.

