Le samedi au stadium Amadou Barry de Guediawaye, les Diourbellois de l’Olympique, Tenants du trophée, avaient un déplacement périlleux à négocier face aux Dakarois de l’iSEG Sport, qui sortaient d’une belle phase de poule en championnat. Les partenaires de Mamadou Sidibé ambitionnaient d’aller en finale cette saison, et pour réussir leur pari, il fallait passer sur les scalps de Pathé Diop, Alioune Diouf et compagnie. Malheureusement pour l’ISEG Sport, et ce n’est pas faute d’avoir essayé, la victoire va sourire à la formation diourbelloise qui va remporter la mise, à l’arraché (27-28). Et comme la saison passée, la formation estudiantine ne réalisera pas son rêve de remporter la Coupe nationale et va laisser le Tenant continuer son chemin. Les Masculins de l’ISEG Sport n’ont pas imité les Féminines.

