XALIMANEWS-A l’image des quarts de finale de Féminines, il y’aura de beau duels chez les Garçons. Le détenteur du trophée l’Olympique de Diourbel sera en mission périlleuse à Dakar pour détendre son titre devant l’ISEG, tandis que l’ASFA va croiser le DUC qui l’avait éliminée en quart l’édition précédente. La JA toute pimpante en championnat sera en danger à Thiès face au Rail, alors que le Saltigué recevra Gaston Berger, pour un choc équilibré.

Après la fin des phases de groupe du championnat, qui auront rendu leurs verdicts, place sera faite ce week-end au quarts de finale de la Coupe du Senegal, chez les Masculins. Avec aux menus, de belles empoignades.

Le samedi au stadium Iba Mar Diop, à 16h 00, les Militaires de l’ASFA feront face aux Étudiants du DUC, pour un Remake des quarts de finale de l’édition précédente, remportée par les pensionnaires de l’UCAD. Les 2 formations sont qualifiées pour les Play-Offs en se classant chacune, seconde de sa poule. Malgré quelque départs enregistrés de part et d’autre cette saison, les 2 équipes sont tout de même parvenues à tirer leurs épingles du jeu. Pour ce choc entre 2 mastodontes du circuit masculin, tout pronostic est interdit, dans la mesure où chaque formation regorge en son sein, de joueurs capables de faire la différence. Coté Militaire, Khadim Diouf, Omar Sané, Cissao et Ibou Ciss, seront importants dans le dispositif de Cissé, tandis que chez les poulains de Malick Beye, Youssoupha Tall, Alioune Sané et Doudou Ndiaye, ont l’expérience de ces matchs couperets. Toujours ce samedi, mais à Rufisque, le Saltigué et Gaston Berger deux formations qui partageaient la même poule et qui vont descendre à l’étage inférieur la saison prochaine, vont s’affronter. Ce sera un duel équilibré entre 2 formations dont chacune d’entre elles, a remporté une victoire sur l’autre lors de leurs 2 confrontations en championnat.

Le dimanche au stadium Amadou Barry, l’ISEG Sport crédité d’un bon parcours en championnat avec sa première place dans la poule A qualificative pour les Play-Offs, aura un os dur à avaler, en l’occurrence l’Olympique de Diourbel le détenteur du trophée. Les poulains de Zoran Batinic, miseront sur les précieux Mamadou Sidibé et Rassoul Diaw, en plus de leur chef d’orchestre Daouda Barry sans compter le longiligne et sur, gardien de but Cheikh Ka. Mais, en face, les détenteurs du trophée, avec l’excellent Pathé Diop qui sera bien secondé par son compère Alioune Diouf, comptent bien aller au bout de l’épreuve pour défendre leur couronne. Et cela passerait par une victoire sur les Dakarois. Ce choc dantesque entre 2 solides prétendants, vaudra le déplacement. Les Baol-Baol éliminés des Play-Offs, n’ont que cette compétition pour continuer leur saison sportive. Cette opposition reste très indécise.

Le dernier match des quarts de finale se jouera le lundi de Pentecôte, entre l’USC Rail de Thiès et la Jeanne d’arc de Dakar. Dans la capitale du Rail, les Locaux qui auront l’apport de leur public et qui vont beaucoup compter sur l’apport des 2 frères Faye, Seigneur Kosso Mbacké et Ismaila Iso, seront irrésistibles. Il va falloir une grosse équipe de la JA pour bouter les cheminots du chemin des demies-finales. Et pour réussir son pari, la formation dakaroise, flamboyante en championnat avec une qualification dans le dernier carré en sa qualité de première de la poule B, a des atouts à faire valoir. Avec Éric Sagna, El Hadj Abdoulaye Mboup et Thiendella Mbodj, en pleine possession de leurs moyens, les Bleu-Blancs peuvent déboulonner n’importe qui cette saison. Pronostic interdit pour ce duel, qui sera sûrement joué dans un rythme assez soutenu.

Programme 1/4 de finale Coupe du Sénégal Messieurs

Samedi 4 juin 2022

Stadium Iba Mar Diop 16h 45 ASFA/DUC Rufisque 17h 30 Saltigué/Gaston Berger

Dimanche 5 juin 2022

Stadium Amadou Barry Guediawaye 16h 45 ISEG Sport/Olympique Diourbel

Lundi 6 juin 2022

Stadium Lat Dior à Thiès 17h 30 USC Rail/Jeanne d’Arc de Dakar