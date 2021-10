XALIMANEWS-La finale masculine de la Coupe du Sénégal 2021, opposera ce samedi 23 octobre au stadium Iba Mar Diop, l’Olympique de Diourbel à l’US Goréenne. Une finale inédite, entre des Diourbellois qui comptent accrocher leur premier trophée national et une équipe des Insulaires naguère ogres du hand masculin à la gloire écornée qui veut retrouver son lustre.

Olympique de Diourbel contre US Goréenne, une affiche inédite en finale de Coupe du Sénégal 2021. Qui y aurait cru ? Beaucoup misaient sur les équipes beaucoup plus cotées, ASFA, DUC, ISEG Sports, etc… Mais contre toute attente, à force de courage, de talent, de travail, d’abnégation mais surtout de volonté infaillible, ces 2 équipes sont parvenues à surprendre tout le monde pour avoir le droit de disputer la finale. Éliminés en quart de finale des Play-offs, les Diourbellois ont consenti leurs efforts en Coupe du Sénégal, de même que les Dakarois, non qualifiés en Play-offs.

Face à des adversaires réputés en demi-finales, les 2 équipes finalistes ont déjoué les pronostics pour obtenir leurs tickets pour la finale. Le club Diourbellois a surpris le DUC au terme d’un match à rebondissements en seconde période, là où Gorée a disposé de l’ISEG Sports lors d’un match maîtrisé tactiquement en y mettant beaucoup de cœur. Olympique de Diourbel et Gorée disposent dans leurs effectifs de bons joueurs capables de faire la différence. Pathé Diop, Pape Alioune Diouf, Thierno Birahim Fall Diouf, Ousmane Seck, côté diourbellois, et chez les Insulaires, Mohamed Henry Ndiaye, Khassim Tandjigora, Alvy Paterne, Babacar Gueye et Aliou Sarr.

Deux fois seconds du Championnat, les protégés du coach Armand, albitionnent de remporter le titre, comme déclaré par le technicien. « L’objectif c’est de remporter la Coupe du Sénégal. Nous avons perdu 2 fois par le passé, le titre en championnat, mais cette année nous voulons remporter un titre, c’était notre objectif en début de saison. Vu que le championnat nous a échappé, nous allons nous rabattre sur la Coupe nationale. Nous allons rencontrer une bonne équipe de Gorée, regorgeant de bons joueurs et qui a fait ses preuves pour arriver là où elle est, donc elle mérite le respect. Cependant, nous sommes fin prêts pour faire face à tout ce que va proposer l’adversaire. » A déclaré le technicien Diourbellois, qui renchérit dans la foulée, « notre qualification n’est que le fruit d’un travail. Notre victoire face au DUC est le succès d’un groupe déterminé, volontaire, faisant preuve d’un bon esprit de solidarité, d’une volonté infaillible. Comme je vous le dis, nous allons jouer pour offrir à la région de Diourbel la Coupe du Sénégal et nous sommes fins prêts pour atteindre notre objectif », a-t-il conclu.

Du côté des Dakarois, le très passionné coach Arona Lo évoque le choc de samedi. « On va jouer une finale, qui est une fête. Que ça soit une belle finale. On évite la pression avant le match, on est serein », a avancé l’ancien international sénégalais passé par Jaraaf et Gorée. « C’est une finale inédite, raison pour laquelle ça doit être belle. Une finale ça se joue pas mais ça se gagne, que le meilleur gagne tout en souhaitant que ça soit mon equipe », ajoute Lo. A une question sur Diourbel qui n’a jamais remporté de trophée, le coach insulaire avertit, « mais ça doit pas commencer par nous, pour le premier sacre des Diourbellois, nous sommes certes une équipe très jeune mais nous voulons la victoire plus qu’eux. Le travail entamé depuis le début de saison à commencé à porter ses fruits, la mayonnaise commence à prendre et les joueurs assimilent maintenant les systèmes. De bon augure pour la finale et nous sommes prêts pour le jour J », a terminé Arona Lo. Son relais sur le terrain, le capitaine Mbaye Gueye, y va de son avis, « nous préparons la finale comme il se doit, sur tous les plans et on attends que le coup d’envoi », lâche capi Mbaye Gueye qui ajoute, » Nous sommes 2 équipes qui n’étaient pas attendues à pareille fête, mais de notre côté, nous sommes prêts et allons jouer notre jeu car nous avons des schémas que nous maîtrisons. Nous sommes prêts pour gagner, malgré la puissance physique diourbelloise, nous avons une attaque très prolifique qui assure presque 30 réalisations par match, donc si on assure en défense, le coup sera parfait. L’outsider est prêt à battre le favori ».

Cette confrontation entre 2 formatiions aux transitions offensives très tranchantes et dotées chacune d’une force collective infaillible, vaudra le déplacement Nul doute que ça va se jouer sur des détails, et l’équipe la plus forte en défense pourrait l’emporter. L’Olympique de Diourbel va-il enfin réussir son pari, ou bien l’US Goréenne va-t-elle renouer avec Dame Coupe ? Réponse ce samedi soir.

Programme Finale Coupe du Sénégal Hommes 2021

Samedi 23 octobre 2021 au stadium Iba Mar Diop

18h 10 Olympique de Diourbel/US Goréenne