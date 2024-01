XALIMANEWS-Le DUC a renoué avec Dame Coupe du Sénégal ce samedi 6 janvier au Dakar Arena de Diamniadio. Les Étudiants au terme d’une grosse partition, ont dominé les Militaires (33-31) et remportent la Coupe du Sénégal 2023, forçant leurs adversaires à faire une année blanche.

Et ce qui devait arriver, arriva. La grosse armada militaire qui truster les trophées nationaux depuis plus d’une dizaine d’année, vient de faire une année blanche sur la saison sportive 2023. Détrônée en championnat par l’ISEG, l’ASFA comptait sur cette Coupe du Sénégal pour sauver sa saison, mais finalement les pensionnaires du stade Iba Mar Diop seront bredouilles sur toute la ligne. Et pour cause ? La faute à une équipe du DUC épatante à souhait déterminée en mettre fin à l’hémorragie des finales face aux soldats.

Alors que beaucoup d’observateurs misaient sur l’ASFA au détriment du DUC amputé de Youssoupha Talla, Abdourahmane Camara, Rassoul Diaw et Diallo, la tournure des évènements va surprendre tout le monde. La première période s’est soldée sur un score de parité (15-15). Les deux formations ont fait jeu égal. La seconde mi-temps va être très disputée, et chaque formation a eu ses temps forts. Les Étudiants vont mener (18-16), avant que les Militaires ne reprennent l’avantage (21-19, 38e) pour une égalité (21-21, 42e). Mais 2 minutes plus tard, grâce à Oularé, le DUC reprend la mène avec 2 buts (24-22). Moment choisi par le banc de l’ASFA pour prendre un temps mort (45e). Le DUC est dans son match, les partenaires de Michel Diakité, meilleur score du match à égalité avec son coéquipier Kalaban Oularé (11 buts), sont plus sereins bien aidés par un Ousmane Camara époustouflant dans ses cages avec 15 arrêts dont 11 en première période, alors que du côté adverse, Khadim Diouf assez prolifique (10 buts) et Matar Baldé (8 buts) tentent de maintenir l’armada militaire dans le match. Et l’ASFA va recoller au score (27-27) et ratera un 7 mètres de plus 1, avant de concéder une réalisation adverse (28-27) pour revenir à nouveau à égalité (28-28). Il restait 6 minutes à jouer à cet instant du match et personne ne pouvait prédire l’issue de la finale. Mais avec plus de concentration et de sérénité, les protégés du trio Cherif Tall-Youssou Sangharé-Habib Gueye vont infliger un 3-0 aux poulains de Moustapha Cissé pour prendre un écart assez conséquent (31-28), à 2 minutes 42 secondes du terme de la partie. Finalement, les Étudiants, avec les apports de l’arrière Babacar Babacar Fall (4 buts) et du pivot Ousmane Camara qui a été solide en défense avec ses 3 réalisations, et à qui on ne payait pas chères leurs peaux, vont remporter avec beaucoup de mérite la mise (33-31) et renoue avec Dame Coupe du Sénégal qui les fuyait depuis 9 ans (2014), lors d’une finale disputée au stadium Amadou Barry de Guédiawaye contre une certaine ASFA. Et le souhait commun du coach Malick Beye et du président Bodo Sow, se réalisa.