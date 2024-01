XALIMANEWS- Vainqueur de la Coupe du Sénégal Hommes édition 2023 (33-31) devant l’ogre vorace et incontesté du handball masculin l’ASFA, coach Cherif Tall le coach du DUC était un homme heureux ce samedi 6 juin après le triomphe des ses protégés. l’ancien coach de Disso a livré ses premiers mots

Cherif Tall est un coach qu’on présente plus aux férus du handball sénégalais. L’homme a duré dans le sport de la petite sphère local, où il s’est fait un nom à travers ses nombreux sacres (championnats et coupes). D’abord dans son fief Rufisque, où il a trusté beaucoup de trophées avec le club du Saltigue HBC, qui fut pendant longtemps l’épouvantail du handball sénégalais, chez les Féminines comme chez les Masculines. Migré vers Guédiawaye dans le club de Disso HBC Dames, le longiligne et élégant technicien à la barbe blanche, pendant deux saisons chez les Orange Noir, a remporté le doublé la première année (2020/2021) et la Coupe du Sénégal (2021-2022). Il permet du coup au club cher à Demba Baldé le président de la Ligue de Dakar de Handball, de remporter son 2e titre de champion après 2016 et ses 2 premières coupes nationales, en perdant la finale du championnat in-extremis face à à l’ISEG Sport d’un but.

Cherif Tall avec ses adjoints Habib Gueye et Youssou

Après 2 saisons presque abouties dans le club de Wakhinane Nimzatt, Cherif Tall revient au DUC, pour une seconde fois où il va retrouver son ancien collaborateur Youssou Sangharé qui était chez le champion de la saison passée, l’ISEG Sport. Ces deux là avec Habib Gueye un ancien de Thiaroye HBC vont former un collège, qui va donner un nouveau souffle à l’équipe masculine estudiantine. Et le résultat on le connait. Après le championnat gagné par l’ISEG, il ne restait plus que la Coupe pour sauver la saison et cela devait passer par une opposition sulfureuse devant les Militaires de l’ASFA. Et contre toute attente, alors qu’on ne payait pas chères leurs peaux, les Jaunes vont prendre leur revanche sur des adversaires qui les avaient battus au retour en championnat après le nul à l’aller, avec un écart de 10 buts. Michel Diakité et partenaires vont s’imposer (33-31) et renouer avec Dame Coupe, 9 ans après 2014.

ADVERTISEMENT

« D’abord je felicite les joueurs et j’encourage l’ASFA. Ça a été une finale exceptionnelle pour moi. On a joué une très belle finale, de qualité vraiment. Ça s’est joué sur un coup dé. Chaque équipe pouvait remporter cette finale. C’est le Bon Dieu qui nous a donné cette Coupe et l’ASFA n’a pas démérité. » Un triomphe pas du tout évident au départ avec l’absence de quatre cadres. « Malgré les absences, j’avais confiance en ceux qui étaient là et voilà le résultat. Ce sont des joueurs qui méritent d’être félicités et ils sont a féliciter. » A reconnu le technicien qui remporte sa deuxième coupe du Sénégal de rang, après celle de la saison dernière avec les Féminines de Disso.