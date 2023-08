XALIMANEWS-Comme les Féminines, les Garçons vont disputer les demi-finales de la Coupe du Sénégal ce week-end du 26 au 27 août. Le samedi au stadium Amadou Barry de Guédiawaye, à 17 heures Gorée et DUC vont en découdre, tandis que le dimanche c’est autour de l’ASFA et de la JA de se livrer un duel titanesque pour l’attribution d’un des 2 tickets pour l’apothéose de la saison. Étudiants et Militaires qui ont disposé par 2 fois lors de la saison, de leurs adversaires respectifs, vont -il enchaîner ou faire les frais revanchards de leurs victimes ?

Gorée/DUC et ASFA/JA, deux chocs qui s’annoncent palpitants dans le cadre du dernier carré de la Coupe nationale en Messieurs.

Le samedi, l’US Gorée, classée 7ème et releguée en seconde division à l’issue du championnat Élite en attendant son appel suite à son match perdu par pénalité contre l’Olympique de Diourbel, compte bien sur cette demi-finale pour sauver sa saison mitigée. Cependant, les Étudiants qui ont battus par 2 fois les Insulaires en championnat (26-23 et 26-22), ne seront pas des adversaires faciles. La formation goréenne qui dispose d’un bon potentiel, peut bousculer n’importe quelle opposition si elle fait pas preuve d’indiscipline dans le jeu. Face à Ousmane Camara, Youssoupha Tall, Michel Diakité, Mamadou Sy, les coéquipiers de Babacar Gueye, Alioune Sarr, Mohamed Lamine Sidibé et Alphy Paterne doivent faire preuve de concentration et d’une bonne agressivité défensive pour espérer passer. Mais, les Étudiants qui disposent d’un petit ascendant psychologique sur leurs adversaires, disposent d’un groupe ô combien solide et peuvent montrer mieux que ce qu’ils ont produit jusque là. L’US Gorée va-t-elle surprendre le DUC, ou ce dernier va-t-il enchaîner un 3e succès de rang sur la formation insulaire ? Réponse ce samedi vers les coups de 19 heures. Après ce choc, l’ASFA et la JA vont se livrer une bataille de tranchées dans la salle de la banlieue dakaroise. Pour cette seconde demi-finale, la formation militaire qui a battu son adversaire doublement en championnat (27-24 et 29-27), part avec un léger avantage. Mais, en Coupe ça peut être une autre paire de manche. Désireuse renouer avec le trophée national perdu la saison passée, l’armada militaire qui s’est faite détrôner par l’ISEG Sport en championnat ne compte pas rentrer en vacances, bredouille. Pour s’éviter une année blanche, les hommes de Moustapha Cissé comptent mettre le trophée national dans leur besace et cela passe par une victoire face à la Vieille Dame. Une équipe de la JA, qui dispose d’un très fort potentiel avec de grandes tailles, devant jouer les premières rôles mais qui tarde à confirmer les attentes depuis 2 ans. Classés Troisièmes à ?’issue du championnat, les protégés de Badou Diop veulent s’adjuger la Coupe nationale. Mais la tâche ne s’annonce pas comme une partie de sinécure, face à l’ogre vorace du handball masculin local de ces dix dernières années, l’ASFA. Le bloc militaire qui regorge de précieux éléments, tels que les Arrières Matar Baldé, Khadim Diouf, Kelly Ndiaye, les portiers Adama Ndiaye Gaindé, Ibou Ciss, voire Cissao Mballo et Mamadou Senghor en plus d’une bonne profondeur de son banc va-t-il enchaîner une troisième victoire de rang devant la JA. Cette dernière, imposante et athlétique, avec un bon groupe composé des Éric Sagna, du gardien Mame Libass Sambou, El Hadj Moustapha Gueye, Bara Diankha, Fodé Ndao Sall, Fakha Diagne, doit montrer plus. Cette confrontation ASFA/JA, n’est pas pour les enfants de cœur car se sera physique et très costaude.

ADVERTISEMENT

Programme 1/2 finales Coupe du Sénégal Hommes 2023

Samedi 26 aout au stadium Amadou Barry : 17h 00 Gorée/DUC

Dimanche 27 aout au stadium Amadou Barry : 17h 00 ASFA/JA