XALIMANEWS-Ce samedi 6 janvier 2024 à Dakar Arena, à la suite de la finale des Féminines, le DUC et l’ASFA vont en découdre pour la finale des Hommes en seconde heure à partir de 20 heures. Mais avant ce choc entre Étudiants et Militaires, les 2 entraîneurs ont donné leurs impressions par rapports aux reports, à l’adversaire et au match.

« Dans l’ensemble tout se passe bien. On est là, les joueurs ont envie. Vraiment ils sont prêts pour la finale. » A d’abord lâché l’expérimenté Cherif Talla. Par rapport aux différents reports qui ont un peu perturbé les équipes, dont certains joueurs ont migré vers d’autres cieux, l’ancien coach de Disso, avoue : « les reports ont perturbés toutes les 4 équipes finalistes (Hommes et Dames). Pour nous, c’est hier (mercredi) que nos Guinéens Ousmane et Kapi sont arrivés en provenance de leurs pays, plus notre gardien qui était à Sedhiou. C’est dur, voire compliqué mais on a géré. Aujourd’hui (jeudi ) et demain on va terminer la préparation dans de bonnes conditions. « Revenant sur l’absence de son fils Pape Youssoupha, parti un élément clé de son dispositif parti en Tunisie durant l’inter-saison saison, le longiligne technicien lâche, » il va nous manquer absolument, mais on va gérer. C’est le sport et en veille de match quand le meilleur joueur est blessé ou malade, faut donner la chance aux autres. Y’a pas que Pape Youssou, y’a aussi Rassoul Diaw, Abdourahmane, Diallo (ils ont quitté le DUC durant l’inter-saisons). Mais malgré tout ça, on est déterminés et on va combler pour cette finale. » En deux matchs disputés cette saison, les 2 antagonistes ont fait match nul à l’aller en championnat, pour une victoire de 10 buts d’avance pour les Militaires au retour. « L’ASFA c’est une équipe qui chaque année remporte au moins un trophée et cette année, comme nous, elle n’a encore rien gagné. En tout cas nous sommes déterminés pour remporter cette Coupe du Sénégal, qui resté seul trophée en jeu ». Conclut le coach qui a donné au Disso HBC Dames 3 trophée sur 4 lors des saisons 2021/2022 et 2022/2023.

Du côté de l’adversaire, chez l’armada militaire , Coach Moustapha Cissé, le technicien aux 6 titres de champions y est allé de ses impressions d’avant match. « Avec les reports, ça devenait un stressant et peu difficile de retrouver le rythme avant le jour J. Mais heureusement que nous sommes des Militaires et en service commandé. Après un mois de congé, où ils avaient reçus un programme de préparation individuelle et dès leurs retours, les joueurs nous sons revenus en bonne forme après une visite médicale. » Pour la finale, l’objectif reste la gagne pour ne pas faire année blanche. « Depuis presque 10 ans, l’ASFA a remporté chaque année un trophée si ce n’est le doublé. Cette année, certes on a perdu le championnat mais la Coupe du Sénégal était une priorité car ça fait quelques années que nous courrons derrière Dame Coupe. Donc notre objectif reste la gagne » . Le sympathique Moustapha Cissé, d’évoquer l’adversaire, amputé de son maître à jouer Youssoupha Talla, parti en Tunisie et qui peut être fera sans 3 autres cadres. « J’aurais aimé que le DUC soit au complet. Cette année sur 2 matchs la balance est favorable, car nous avons fait match nul à l’aller et au retour nous avons gagné avec un score assez conséquent (10 buts d’écart). Cependant, c’est un gros morceau, un adversaire valeureux qui a des atouts et qui peut battre n’importe qui. Je respecte le DUC et je souhaite que cette finale se joue dans la sportivité et le fair play. Que le meilleur gagne, mais notre objectif c’est le trophée national. » A conclu le Sergent chef Moustapha Cissé.