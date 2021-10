Au retour de la pause, l’Olympique de Diourbel continue sur sa même lancée de la première période, en accentuant la marque, menant même de 6 points d’écart (20-14), mais touchés dans leurs orgeuils, les Bleus Blancs d’Arona Lo, vont faire preuve de caractère pour recoller au score, mais le gardien Diourbellois veille. L’avantage est toujours Pour les Olympiens (22-16, 23-18, 24-18). A 15 minutes du terme, le score est de 25 à 20 pour les partenaires de ce diable de Pathé Diop. Mais, ne s’avouant pas vaincue, l’US Gorée va s’arracher pour revenir à moins 3 (25-22), mais les Diourbellois vont encore accentuer le score (28-24), (29-24). Cependant, par un ultime baroud’honneuf, Gorée revient à moins 3 à 2 minutes de la fin (32-29). Le gardien goréen voit rouge, mais ça n’empêche che pas les Insulaires de revenir à 1 point d’écart à une minute de la fin (32-31). Mais, déterminés et désireux s’offrir leur premier trophée, les Baol Baol vont corser l’addition par 3 fois pour remporter la finale sur le score de 34 à 31, pour une victoire logique sur l’ensemble de leur production lors de la finale. Et cerise sur le gâteau, l’Olympique de Diourbel en plus du trophée de la Coupe nationale, se voit décerner les titres de MVP pour l’excellent Pathé Diop meilleur réalisateur avec 12 buts et du meilleur gardien de la finale.

Pour cette finale de Coupe du Sénégal Hommes 2021, jouée au stadium Babacar Fall anciennement appelé du nom d’Iba Mar Diop, les Diourbellois en voulaient beaucoup plus et ne voulaient rien lâcher. Face à des Insulaires désireux renouer avec leur passé glorieux, les Baol-Baol étaient prêts à laisser leurs tripes pour la gagne. Le match débuta par un (2-0) en faveur Olympique de Diourbel, mais Gorée va revenir au score (2-2), les 2 équipes vont se tenir de près (3-3, 4-4, 5-5) .On jouait la 18e minute et le score était à égalité parfaite (8-8), mais les protégés d’Armand Ndiaye vont mener la course en tête sous l’impulsion de bon Pathé Diop bien épaulé par Pape Aliou Diouf. A la mi-temps, les Diourbellois mènent à la marque par (17-14).

