Et pour cause ? Après avoir été saisi par la FSHB pour la tenue des finales de la Coupe nationale au stadium Iba Mar Diop, le Préfet n’a pas donné suite favorable à la tenue de ces 2 rencontres avec des spectateurs sur les gradins, évoquant « un etat vétusté avancée de gradins avec des risques réels d’effondrement ». Pour rappel, un pan d’un mur des tribunes s’était effondré lors d’un mouvement de supporters lors d’un combat de lutte, ce qui avait causé la fermeture de cette enceinte. Et face aux refus des clubs finalistes de jouer dans un stadium « à huis clos », condition imposée par le Préfet pour permettre cette manifestation dont les clubs finalistes évoquent le caractère festif, la Fédération sénégalaise de Handball a annoncé les reports des finales Djadji Sarr/Diamono et DUC/ASFA, « après que les clubs finalistes, mettant au devant le caractère festif et populaire que doivent revêtir les finales de la Coupe du Sénégal se sont accordés avec la direction de la compétition sur un report des finales jusque pendant les vacances de noël pour lancer en même temps la saison 2023/2024. » L’instance dirigeante du handball sénégalais fustigé le manque de considération du sport de la petite sphère, « A travers cette situation, et au-delà, pendant toute la saison sportive, le handball a subi les conséquences de l’absence d’arbitrage du ministère des sports quant à l’utilisation du stadium Iba Mar Diop par la lutte qui, pourtant, a une arène nationale à sa disposition. » Peut-on lire dans le communiqué de la FSHB.

