XALIMANEWS-Cette saison 2021/2022, l’Aigle de Teboulba a renoué avec le trophée de champion de Tunisie Dames, pour la première depuis 2017/2018, année de son doublé Coupe championnat. Un sacre dont la Sénégalaise Soda Cissé, l’Arrière gauche créditée d’une grosse saison, y a apporté sa grosse contribution. La fille de Sokone devient du coup, la première handballeuse sénégalaise championne de Tunisie.

Pour l’histoire, Soda Cissé restera à jamais, la première joueuse sénégalaise devenue championne de Tunisie. Bien avant elle, Aby Ndiaye, Oumou Samb et Marianne Fall, étaient de passage dans le championnat tunisien, mais pas avec le même succès. Celle qui est arrivée en Tunisie lors de la saison 2020/2021, vient de boucler sa 2ème saison avec l’Aigle de Teboulba, issue de la ville côtière du Sahel tunisien à 25 km du sud de Monastir, à la population avoisinant les 37 485 habitants. Après une première saison ponctuée d’une place de demi-finaliste en championnat et d’une élimination en quarts de finale de Coupe de Tunisie, la seconde fut fructueuse, avec 2 présences dans les 2 finales nationales dont un nouveau titre de championnat pour son club, quatre ans après le doublé Coupe/Championnat (2017/2018). Pour ce sacre, la native de Sokone y est allée de ses bonnes performances. Soda Cissé est créditée de 218 buts en 24 matchs disputés avec son équipe, toutes compétitions confondues. Elle a été élue 11 fois meilleure joueuse du match cette saison. Grâce à ses très bonnes statistiques, elle est pressentie pour le titre de meilleure joueuse de la saison, en concurrence avec l’Algérienne Fatiha Aymari. Mais avant d’être adulée chez le peuple carthaginois, dont le handball est tres reputé sur le continent, l’ex-internationale sénégalaise U2O, a d’abord été prophète chez soi.

Formée à Sokone, la sportive, haute de son mètre 80 pour 73 kg, avait déjà remporté 2 championnats du Sénégal et 1 Coupe nationale. D’abord en 2013/2014 avec le Stade de Mbour, avant de récidiver 3 ans plus tard, en remportant de nouveau le trophée avec le Disso de Guédiawaye qui étrennait son premier sacre (2016/217). Ces 2 sacres en championnat sont suivis de la Coupe du Sénégal glanée avec le club de Gaston Berger de Saint Louis (2018/2019), bien avant son départ pour la Tunisie lors de la saison 2020/2021.

La nouvelle championne de Tunisie a été internationale en catégorie de jeunes, remportant 2 Challenge Trophy zonal, ratant le sacre continental en 2014 à cause de pépins physiques. L’ancienne joueuse du Stade de Mbour a participé aussi à une Coupe d’Afrique des Vainqueurs de Coupe avec le Saltigué de Rufisque, alors ogre incontesté du handball féminin sénégalais.

Première sénégalaise championne de Tunisie, Soda décrit l’émotion lors du match du sacre contre le Club Africain (21-19), au cours duquel elle avait planté 11 banderilles. « J’ai commencé à verser des larmes bien avant le coup de sifflet de fin de match, car beaucoup de choses défilaient dans ma tête. J’ai toujours pensé qu’impossible n’est pas Soda et que je pouvais réussir hors de mon pays. J’ai pensé à mes admirateurs qui me soutenaient, mais aussi à ceux qui pensaient que je ne serais pas capable de le faire”, a lâché la très sympathique sportive. Dans la foulée, celle qui a été initiée dans le handball par un Sokonois, remercie ce dernier. » Je ne remercierais jamais assez Gabriel Thiaw, car c’est grâce à lui que j’ai eu tout ce qui m’arrive aujourd’hui. Il m’a proposé de devenir handballeuse, en venant auprès de ma mère pour la convaincre de me laisser pratiquer ma passion après avoir décelé en moi des qualités. Il y a aussi, Monsieur Sané, Monsieur Samb et Mansour Diop « Zorro ». Ces personnes comptent beaucoup dans ma réussite sportive », a renchéri la joueuse du club de Teboulba, qui n’oublie pas son fief dans ses remerciements. « A toute la population de sokone, je dis mercî pour vos prières, que je reçois à travers les réseaux sociaux. » Pour Soda, elle a chopé le virus du handball grâce à une ancienne pratiquante. « Il y’a une handballeuse qui passait devant chez moi chaque jour pour aller s’entrainer. Quand je la voyais passer, j’accourais vers elle pour l’accompagner au terrain. Elle s’appele Inna Touré et c’est une ancienne interjationale », a-t-elle avoué. La venue de Soda Cissé dans le championnat tunisien, à été rendue possible grâce à Mamadou Gueye, agent de joueur et ancien handballeur du Jaraaf. « Je ne peux ne pas remercier Modou Gueye qui est mon agent et un frère pour moi, ainsi que Youssou Sangharé. C’est grâce à ces 2 personnes que je suis venu pratiquer ma passion en Tunisie. Ces 2 personnes très importantes pour moi, ont cru en mes possibilités. Ils m’ont permis de réaliser mon rêve de devenir professionnelle, et de partout, je crierais haut et fort, que c’est grâce à eux, que tout ce qui m’arrive en ce moment, est devenu possible », a avoué dans une voix tentée d’émotion la très sobre Sokonoise. Elle qui rêve de porter un jour la tunique des Lionnes du handball. « Oui, l’Équipe nationale, j’y pense comme toute joueuse sénégalaise, mais pour le moment je préfère faire mes preuves avec mon club. Tout va arriver à point nommé. » A avoué la joueuse qui rêve aussi d’embrasser une carrière professionnelle en Europe, « Pourquoi pas aller en Europe, si l’opportunité se présente. »

Après avoir conquis le championnat tunisien, l’ancienne pensionnaire de Disso, remercie aussi son club tunisien pour avoir eu le flair de le recruter, juste après avoir vu ses vidéos. « Merci aussi à mon club, l’Aigle de Teboulba, pour avoir accepté de me recruter avoir avoir visionné des séquences vidéos de mes matchs au Sénégal. C’était pas du tout évident, mais le club l’a fait et le mariage a accouché d’un titre. Mercî encore aux dirigeants de mon club, d’avoir cru en moi. »

La prolifique joueuse de l’Aigle de Teboulba, est décrite comme une joueuse facile à encader, par ses anciens dirigeants et coachs. « Soda Cissé on l’a eu avec nous au Disso, en compagnie des Rokhy Dione, Aissatou Mané et Ndeye Sokhna Sène. Elle a été là pour notre premier titre de champion en 2016/2017). Elle mérite ce titre acquis en Tunisie car elle est talentueuse et a une forte personnalité« , témoigne Demba Baldé, président de la Ligue de handball de Dakar, qui fut son dirigeant au Disso. De son côté, coach Chérif Tall qui a été son entraîneur en catégories de jeunes en équipe nationale, apporte son jugement : Soda a beaucoup de talent, son succès ne me surprend pas. Je suis souvent ses performances sur les réseaux sociaux et je remarqué qu’elle a beaucoup progressé sur l’aspect défensif. C’est aussi, une fille très correcte, respectueuse et respectable. » A lâché le coach au 21 titres nationaux.

A presque 25 ans, la fierté de la Commune de Sokone n’a pas encore fini d’engranger des titres afin d’étoffer son palmarès pour écrire sa propre légende. A l’endroit de ses sœurs et anciennes coéquipières qui jouent encore au pays, elle leur conseille de croire en leurs rêves, mais tout en étant conscientes que tout s’acquiert à force de travail, de sueur, de courage de détermination, mais aussi de patience. Celle qui depuis sa venue dans le peuple carthaginois continue de performer, risque de voir son idylle avec l’Aigle de Teboulba continuer de longues années encore, à moins qu’un club plus huppé ou les sirènes occidentales l’appelent.