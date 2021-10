XALIMANEWS-A l’issue de la finale du Championnat national Élite Dames 2021, remportée par Disso devant Diamono, Demba Baldé président de l’équipe du quartier de Wakhinane Nimzatt de Guédiawaye, a livré ses impressions. À sa suite, la capitaine Ndawa Dièye et le coach Chérif Tall, ont évoqué le match.

C’est un président ému et tout heureux, que nous avons accroché au milieu de ses supporters vêtus en orange, qui le felicitaient à tour de rôle. Dans une voix teintée d’émotion, le président de Disso, par ailleurs président de la Ligue de Dakar de Handball, s’est laché : « C’est un sentiment de satisfaction, seul le travail paye. Le Sport c est un investissement et on a mis les moyens nécessaires pour réussir. Les Filles sont mises dans des conditions optimales de succès et voilà le résultat. Pour la finale, on s’attendait à un match compliqué, car Disso/Diamono, même en football c’est toujours chaud. Heureusement, la victoire a souri à notre équipe. Je dis aux joueuses, que l’équipe va reprendre les entraînements dès ce lundi, pour préparer la finale contre DUC, en Coupe du Sénégal. Ce trophée, reste notre objectif principal car Disso ne l’a jamais gagné », a déclaré le boss de l’équipe à la couleur orange, qui dans dans la foulée, rend hommage au regretté Khadim Gueye, coach de Disso décédé en cours de saison, « Je pense à Feu Khadim Gueye, que la terre de Touba lui sois légère. C’est lui qui avait commencé le boulot et malheureusement il est parti. Cependant, nous ferons tout pour satisfaire son souhait qui était de tout gagner cette saison. Je salue au passage sa famille, particulièrement sa femme et ses enfants ».

A la suite de président Baldé, la capitaine Ndawa Dièye, toute heureuse mais très lucide, a voulu nous parler de la finale : « Ce fut une finale très difficile, mais heureusement après la mi-temps, nous avons su écouter les coachs qui nous ont donné des consignes que nous avons respectées, et Dieu merçi, nous avons gagné la partie. Nous dédions ce titre de Champion du Sénégal 2021, à Feu coach Khadim et allons nous préparer pour l’autre finale face au DUC, samedi prochain (23 octobre). Nous voulons atteindre notre objectif qui est le doublé, comme lesouhaiter notre défunt technicien », a réagi capitaine Ndawa. Pour le très expérimenté coach Chérif Tall, « On a assisté à une belle finale entre 2 bonnes équipes, et chacune d’entre elles pouvait remporter le trophée. Les 2 formations étaient déterminées, et le Diamono nous a dominé en première mi-temps, menant même jujusqu’4 points d’écart, mais on a su réduire ce passif pour revenir à moins 1 à la pause. Dans les 30 dernières minutes, les filles se sont rebiffées et notre défense 0-6 a jeuné les joueuses ?e Diamono, qui n’avaient pas de tireuses. Ces jeunes manquent d’experience, mais d’ici 2 ans elles vont bouleverser l’ordre établi », a-t-il déclaré avant de se projeter sur le choc de samedi face au DUC. « On va maintenant jouer le DUC, un gros os , en finale de Coupe du Sénégal. Certes, durant nos 2 confrontations en championnat, nous sommes sortis vainqueurs, mais cette fois-ci c’est une autre paire de manche. C’est un seul match et chaque équipe peut gagner, mais notre objectif reste le doublé et nous ferons le nécessaire pour remporter la Coupe du Sénégal devant une équipe du DUC que nous respectons beaucoup », a conclu coach Chérif Tall, anciennement technicien emblématique de l’équipe des Féminines du Saltigué, qui fut l’ogre incontesté du championnat féminin pendant des années.