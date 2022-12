XALIMANEWS-La semaine passée, le Diamono Handball, à travers un tournoi organisé les 24, 25 et 26 decembre, a honoré son dirigeant Cherif Adramé Thiam, plus connu sous le sobriquet de « Cherifo ».

Le quartier Ndiarème de Guediawaye a rendu hommage à son fils et Diamono a honoré son dirigeant émérite. Le sieur « Cherifo », de son vrai nom Cherif Adramé Thiam, mérite du handball et de Diamono Handball Club. L’homme a beaucoup œuvré pour le développement et la promotion du handball dans la grande mégapole de Guédiawaye, qui aujourd’hui, domine handball féminin sénégalais avec son vivier inépuisable, reléguant au second plan Dakar, avec ses 2 anciens ogres, Jaraaf, Gorée.

A travers un tournoi, organisé durant 3 jours (24-25-26 décembre) et regroupant plusieurs formations, issues de Dakar et de l’interieur du pays, le quartier Ndiarème a rendu hommage à un grand dirigeant sportif, en vibrant aux rythmes des exploits des jeunes handballeuses. Le « Tournoi Sargal Cherifo », qui regroupait 2 catégories chez les Filles, a vu le Pout Handball en cadettes et le Diamono en Séniores, remporter les 2 trophées mis en jeu. Pour la petite finale, les jeunes de Pout ont disposé du Dial Diop (14-9), tandis que chez les grandes, les Locales, portées par Miya, Sokhna Ndoye, Mayrame Gueye et l’excellente Awa Cissé, ont disposé (18-14) d’une jeune et sympathique équipe de Djadji Sarr de Saint Louis, où rayonnaient Marième Ndiaye, Khady Lo et Khady Pene.

Pout Handball vainqueur en Cadettes

Diamono HBC vainqueur en Séniores

Les 2 finales disputées le dimanche, ont été rehaussées par les présences, du Maire de la Commune de Ndiarème, Serigne Mbor Waré Gueye, de Demba Baldé président de la Ligue de Dakar de Handball et celle très remarquée des anciennes de Diamono. Ces dernières qui ont fait les beaux jours du handball féminin sénégalais, remportant au passage 3 titres de champions dans les années 2000, sous Cherifo.

Le Maire de la Commune de Ndiarème Serigne Mor Woré Gueye et le récipiendaire Cherifo

Le président de la Ligue de Handball de Dakar Demba Baldé et ses 2 Vices-presidentes

Les Yally Dème, Aicha Ly, Banna Ba, Adama Ndiaye, Nabou Diop, Clémence Kanfome, Deguene Diop, Marie Sine, Kiné Sogue, Yacine Diaw, Mamy Mbaay et Fatou Ciss, elles étaient toutes là, ces héros d’hier, pour rendre hommage leur mentor. « Je suis très content de cette initiative des jeunes, car c’est ce qu’on peut appeler, avoir des relations saines. Moi, je n’ai fait que mon devoir. C’est une bonne chose d’honorer une personne de son vivant au lieu d’attendre qu’il passe de vie à trépas, pour le faire. » A d’emblée réagi l’homme du jour. Cherifo de rencherir, en magnifiant le geste de ses anciennes protégées, qui lui ont offert une enveloppe financière, « ce qui m’a le plus fait plaisir aujourd’hui, c’est de revoir ces grandes dames. Ces filles avec qui j’ai cheminé partout dans le pays, remportant tous sortes de tournoi, de Dakar à Ziguinchor, en passant par Saint Saint Louis, Kaolack, Thiès. Si aujourd’hui, elles ont reussi socialement jusqu’à venir partager avec moi, le peu de qu’elles ont gagné à la sieur de leurs fronts, je ne peux que leur dire merçi. Je les remercie, elles et leurs parents, sans oublier les disparus. Pour ces derniers, qu’Allah les absout et les envoie au Paradis ». A conclu très ému, un Cherifo qui a bien mérité ce grand moment en ce jour de lendemain de Noël 2022. Le tournoi a vécu et le quartier Ndiarème, comme souligné par son Maire Serigne Mbor Waré Gueye, à la tête d’une forte délégation, a rendu hommage à un grand éducateur. « Cherifo est un citoyen modèle qui a rendu beaucoup de service à sa communauté, avec plein d’engagement et d’enthousiasme. Et c’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, toute la commune est sortie et la communauté derrière, pour lui rendre cet excellent hommage. » A témoigné l’Edile Municipal.