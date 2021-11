Ce groupe est composé de la crème du handball masculin local. On y retrouve les 3 meilleurs gardiens du circuit masculin, Cheikh Ka du DUC et la paire de l’ASFA, Ibrahima Ciss et Mamadou Coulibaly. Aussi, les 2 MVP des finales de Championnat et Coupe du Senegal, Youssoupha Tall du DUC et Pathé Diop de l’Olympique de Diourbel, sont bien présents, sans oublier, les 2 expatriés évoluant au Maghreb (Maroc), Wagane Faye et Cheikh Bara Niang, 2 ex-societaires de l’ASFA qui évoluent maintenant dans le Royaume cherifien.

