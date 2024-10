Handball-Finale Championnat D2 Dames 2024 : L’ISEG repousse l’USC Rail (24-19) et décroche le titre de champion

XALIMANEWS-Les joueuses de Ndeye Bineta Ndoye ont brillamment clôturé la saison, terminant invaincues après sept matchs, y compris la finale de cet après-midi. Championnes du Sénégal en 2022, elles ajoutent un nouveau titre à leur palmarès, marquant ainsi une saison exception

Le chemin vers la victoire n’était pas évident. L’USC Rail, également leader de sa poule et victorieuse face à la redoutable équipe de l’UCAD, avait des atouts à faire valoir. La formation thiessoise, forte de ses jeunes talents et d’un effectif complet, semblait bien armée pour revendiquer le titre. En revanche, l’ISEG, avec seulement neuf joueuses, toutes ayant participé à l’intégralité du championnat, s’appuyait sur une expérience précieuse, portée par des cadres aguerries et rompues aux exigences des grandes compétitions.

Pour la finale, l’ISEG était revêtue de bleu, tandis que l’USC Rail arborait son traditionnel maillot orange. Le début de la rencontre a d’abord favorisé les Thiessoises, avec une Seynabou Diagne en grande forme (6 buts en première période) permettant à l’USC Rail de prendre l’avantage, menant de trois à quatre buts. Cependant, l’ISEG, forte de son expérience et avec des joueuses comme Betty Ndiaye et Ndeye Penda Faye, a su revenir au score, et les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un score de parité (11-11).

En seconde période, l’USC Rail a montré des signes de faiblesse, notamment avec un bloc défensif qui s’est relâché et une série de fautes de deux minutes. L’ISEG a alors pris le contrôle du jeu. Sous la conduite de Maimouna Gueye Nani, auteure de 9 buts, l’équipe a creusé un écart de six buts (20-14). Cependant, les Thiessoises, avec Aïcha Diakhaté et l’influence d’Adji dans les buts, ont réagi. À huit minutes de la fin, elles ont réussi à réduire leur retard à un seul but (20-19).

Dans les derniers instants, la jeunesse de l’USC Rail a joué contre elle. Des erreurs fatales ont permis à l’ISEG d’élargir l’écart et de s’imposer finalement sur le score de 24-19, remportant ainsi le titre de championnes sans connaître la défaite durant toute la saison. Bien que battue, l’USC Rail a montré du caractère face à une équipe plus expérimentée. Malgré la défaite, Coumba Barry, Ngoné Diaba Ngom, Sira Sène et partenaires peuvent se consoler d’avoir décrocher leur ticket pour l’Élite après une brillante prestation en phase de groupe.

Du côté des championnes, Maimouna Gueye « Nani » a été la meilleure buteuse du match avec 9 buts, suivie de Madjiguene Diop (5 buts), Ndella Sène (3 buts) et Rouguyatou Seydi (3 buts). Chez les Thièssoises, Seynabou Diagne, avec 7 buts, a particulièrement brillé, là où Awa Kamara (4 buts) et Mame Maty Ndiaye (3 buts), d’habitude brillantes, ont également tenté de tenir la comparaison sans avoir leur réussite habituelle.