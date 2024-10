Handball-Finale Championnat D2 Dames 2024/Samedi 5 Octobre : la fraîcheur et le panache l’USC Rail face à la stratégie et la ruse de l’ISEG Sport

XALIMANEWS-Ce samedi, à 13 heures, la somptueuse salle du Dakar Arena sera le théâtre d’un affrontement exceptionnel entre l’US Rail et l’ISEG Sport, qui se disputeront le titre honorifique de championne de la Deuxième Division.

Après avoir assuré leur montée en Élite, ces deux équipes se battent désormais pour décrocher le trophée tant convoité, symbolisant la meilleure formation de leur catégorie.

Ce duel s’annonce intense, mettant en lumière deux philosophies de jeu distinctes : la jeunesse pleine de fougue de l’US Rail face à l’expérience aguerrie de l’ISEG. Un affrontement où la fraîcheur et le panache se mesureront à la stratégie et à la ruse, offrant ainsi un spectacle aussi attrayant qu’incertain.

Les deux équipes ont dominé leurs poules respectives avec brio. L’US Rail, malgré une forte saignée durant l’inter saison, a surmonté ce coup du sort pour terminer en tête du groupe A, enchaînant cinq victoires et une seule défaite. Avec 130 buts inscrits, elle se classe parmi les meilleures attaques de la division (quatrième), juste derrière des équipes comme l’UCAD, l’ISEG et El Hadj Badiane. Sa défense, quant à elle, est l’une des plus solides de la compétition, avec seulement 96 buts encaissés, ce qui lui permet de se classer deuxième de la division, juste derrière l’UCAD (94 buts encaissés).

Cette équipe, équilibrée et solide, repose sur des joueuses d’exception telles que la gardienne Adji Gueye, la base arrière formée de Coumba « Mamy » Barry, Ndeye Seynabou Diagne et Maimouna Faye, sans oublier la demi-centre Awa Camara et l’ailière prolifique Mame Maty Ndiaye. Ce bloc défensif redoutable est soutenu par une attaque dynamique et incisive, portée par des talents individuels et collectifs. Menées par leur capitaine Aïcha Diakhaté et dirigées par le coach tacticien Serigne Kosso Mbacké Faye, les partenaires de l’explosive Sira Sène, pleines de volonté, d’énergie et d’insouciance, comptent bien livrer une prestation à la hauteur de l’enjeu. Elles nourrissent l’espoir de remporter cette finale, après avoir réalisé un parcours remarquable qui les a vues devancer l’armada de l’UCAD dans leur poule.

En face, l’ISEG, championne du Sénégal en 2022, s’est montrée impériale en D2 cette saison. En dominant la poule B avec un parcours sans faute de six victoires en six matchs, l’équipe de l’ISEG a prouvé qu’elle était prête pour les grands défis. Malgré un effectif plus réduit que son adversaire, l’ISEG tire sa force de l’expérience et de la cohésion de ses cadres. Des joueuses emblématiques comme Maimouna Gueye Nani, la demi-centre Betty Ndiaye, la gardienne Khady Sagna, l’ailière Madjiguene Diop, Fatou Diouf et Rougyatou Seydi apportent toute leur expérience des grands matchs. Avec la deuxième meilleure attaque (172 buts inscrits) et la quatrième défense (119 buts encaissés), les protégées de Ndeye Bineta Ndoye sont invaincues en D2 et comptent bien faire fructifier leur savoir-faire pour décrocher ce titre. L’ISEG devra toutefois éviter de sous-estimer la jeune garde de l’US Rail et trouver le bon équilibre entre défense rigoureuse et attaque incisive pour s’imposer en finale.

Le suspense est donc à son comble, chaque équipe ayant des arguments solides pour soulever le trophée et succéder à l’UCAD en tant que championne de la D2. Ce match pourrait être un véritable festival de talents, de tactiques et de passion.

Parcours de l’US Rail – Poule A

Rail / El Hadj Badiane : 23-22

: 23-22 UCAD / Rail : 16-19

: 16-19 Rail / RHCT : 29-11

: 29-11 El Hadj Badiane / Rail : 14-16

: 14-16 Rail / UCAD : 19-20

: 19-20 RHCT / Rail : 13-24

Bilan : 5 victoires, 1 défaite.

130 buts marqués, 96 buts encaissés.

Parcours de l’ISEG – Poule B

ISEG / Kaffrine : 33-19

: 33-19 Gazelles / ISEG : 21-25

: 21-25 Saltigué / ISEG : 22-24

: 22-24 Kaffrine / ISEG : 17-24

: 17-24 ISEG / Gazelles : 36-17

: 36-17 ISEG / Saltigué : 23-30

Bilan : 6 victoires en 6 matchs.

172 buts marqués, 119 buts encaissés.