Handball-Finale Championnat D2 Hommes 2024 : Kaffrine s’offre le titre après sa victoire éclatante face à l’US Gorée (26-18)

XALIMANEWS-Kaffrine a terminé le job. Sous la direction de Matar Thiam, les joueurs de la région de Saloum, impressionnants tout au long de la saison, ont couronné leur parcours exceptionnel par un triomphe en finale en comptant l’expérimentée équipe de Gorée (26-18).

Dominants durant la phase de poules où ils ont terminé à la première place devant le Saltigué, synonyme de montée en Élite, les Kaffrinois ont largement dominé l’US Gorée lors de la finale, confirmant ainsi leur statut de meilleure équipe de D2 cette saison. Bien organisés, et portés par un Abdoulaye Keita exceptionnel ainsi que l’ailier virevoltant Amadou Sall, les hommes de Kaffrine, vêtus de blanc et vert, ont pris l’ascendant dès la première période (12-8).

Kaffrine HBC Championne D2 2024

Les joueurs de Gorée, emmenés par Mbaye Gueye, ont dû redoubler d’efforts pour espérer inverser la tendance en seconde période. Toutefois, c’est bien Kaffrine qui a pris les devants dès la reprise, creusant l’écart à 6 buts (17-11). Bien que l’US Gorée ait réussi à réduire légèrement son retard à 18-14, une occasion de revenir à moins de trois buts a été manquée, notamment après un arrêt magistral de Keita sur un jet de 7 mètres. En parallèle, l’attaque de Kaffrine, menée par Amadou Sow, Ablaye Ndao et Ibrahima Ndao, a continué de déstabiliser la défense adverse. Malgré une dernière tentative des Dakarois, les joueurs du Saloum ont conservé leur avance et décroché logiquement la victoire (26-18), un triomphe qui couronne une saison hors norme.

Ce succès est indéniablement celui de Matar Thiam. entraineur-joueur, professeur d’EPS diplômé de l’INSEPS, passé par l’ASFA et le DUC. Il a su allier talents locaux et recrues de qualité comme Abdoulaye Keita (ex-Yeumbeul), Amadou Sall (ex-Jaraaf) et Boubacar Camara (ex-Kaolack). Cette alchimie a parfaitement fonctionné, donnant lieu à un parcours exceptionnel, une montée en Élite et, en apothéose, le titre de champion de D2 en succession de Gaston Berger vainqueur du trophée en 2023.