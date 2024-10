Handball-Finale Championnat D2 Hommes 2024/Samedi 5 Octobre : la séduisante équipe de Kaffrine face à l’expérimentée et imprévisible formation de l’US Gorée

XALIMANEWS-La finale du championnat de Deuxième Division dames s’annonce comme un affrontement passionnant entre deux équipes aux profils contrastés : l’équipe de Kaffrine HBC, venue de l’intérieur du pays, et l’US Gorée, qui représente la capitale.

Ces deux formations, anciennes pensionnaires de la Division 1, se sont retrouvées en D2 après avoir été reléguées, respectivement lors de la saison 2022-2023 et lors de la saison écoulée. Leur ascension vers cette finale témoigne de leur détermination et de leur talent, malgré des parcours très différents au sein de leurs poules.

Le Kaffrine HBC, dirigée par l’entraîneur Matar Thiam ancien joueur du Rail et de l’ASFA, un coach méticuleux, a su se démarquer avec une régularité impressionnante et se montrant comme la formation la.plus séduisante des deux poules.. L’équipe a dominé la poule A, enchaînant 4 victoires consécutives avant même la fin des phases de poule. Leur dernière performance, un match nul (28-28) face à leur dauphin, le Saltigué de Rufisque, leur a permis d’assurer leur place en Élite avant même la dernière journée, devançant ce dernier de cinq points au classement final, après une large victoire au match aller (27-17). Avec la meilleure attaque de la D2 (193 buts inscrits), Kaffrine affiche une puissance offensive indéniable, soutenue par une défense solide (155 buts encaissés), la troisième meilleure de la compétition.

En revanche, l’US Gorée a connu un parcours plus chaotique mais tout aussi impressionnant. Alors que l’équipe était classée deuxième avant la dernière journée, une victoire impérative contre Dagana (26-23) combinée à des résultats favorables chez leurs concurrents, a permis aux Insulaires de s’imposer. Gorée a dû jouer son destin jusqu’au dernier instant, bénéficiant de deux victoires cruciales lors des deux dernières journées pour décrocher sa qualification. Leur performance défensive (158 buts encaissés) reste inférieure à celle de Kaffrine, se classant à la sixième position, mais la solidité mentale de l’équipe a souvent fait la différence. Les joueurs comme Mouhamed Henry Ndiaye, Babacar Gueye, Alioune Sarr et Alioune Badara Sow ont été les piliers d’une équipe expérimentée et capable de surprendre à tout moment.

Le quatuor de Kaffrine, composé du gardien Abdoulaye Keita et des attaquants Amadou Sall, Abdoulaye Ndao et Ibrahima Ndao, a été l’un des éléments les plus percutants de la saison. Leur régularité et leur cohésion ont fait de Kaffrine une équipe redoutable, sous estimée au départ mais qui s’est montrée attrayante et efficace. De l’autre côté, Gorée, avec son expérience et sa capacité à se transcender lors des moments cruciaux, ne sera certainement pas une proie facile. Leur collectif, bien rodé et combatif, semble avoir trouvé une belle harmonie en cette fin de saison.

Le duel entre ces deux formations pourrait bien se jouer sur des détails tactiques, un jeu d’attaque versus une défense solide, où chaque erreur sera fatale. La finale s’annonce donc comme un véritable choc, équilibré, où l’équipe la plus disciplinée et la plus concentrée sera sans doute couronnée championne, succédant ainsi à Gaston Berger, le précédent tenant du titre.

Ce samedi, la bataille pour le titre s’annonce plus passionnante que jamais. Qui des Kaffrinois ou des Insulaires réussira à s’imposer et ajoutera son nom au palmarès de la D2 ? Une chose est sûre : le spectacle sera au rendez-vous !

Parcours Gorée – Poule A :

Gorée/Stade de Mbour : 27-25

: 27-25 Jaraaf/Gorée : 27-23

: 27-23 Dagana/Gorée : 32-33

: 32-33 Stade de Mbour/Gorée : 24-21

: 24-21 Gorée/Jaraaf : 28-26

: 28-26 Gorée/Dagana : 26-23

Bilan : 4 victoires, 2 défaites, 158 buts marqués, 157 buts encaissés.

Parcours Kaffrine – Poule B :

Sacré Coeur/Kaffrine : 27-25

: 27-25 Kaffrine/Saltigué : 27-17

: 27-17 Kaffrine/Kolda : 30-16

: 30-16 Kaffrine/Sacré Coeur : 35-31

: 35-31 Saltigué/Kaffrine : 28-28

: 28-28 Kaffrine/Kolda : 47-38

Bilan : 5 victoires, 1 nul, 193 buts marqués, 155 buts encaissés.