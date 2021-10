XALIMANEWS-A la veille de la finale du Championnat Élite Dames qui va jouer, ce samedi 16 octobre au stadium Iba Mar Diop, coachs et joueuses, nous ont donné leurs impressions par rapport à ce choc entre Balieusardes.

Trouvées sur leur terrain du quartier de Wakhinane Nimzatt communément appelé « Terrain Disso », une surface partagée avec les basketteurs de la même entité, les joueuses du Disso, en compagnie de leurs dirigeants, Leo, les coachs Sidya et Chérif Tall, s’apprêtaient à démarrer l’avant dernière séance d’entraînement en vue de la finale. Alors que les joueuses s’échauffaient, le coach titulaire depuis le décès de regretté Khadim Gueye, Chérif Tall, s’est exprimé pour parler de la finale. Pour ce dernier, « il n’a pas de préparation particulière, à part que on s’est apesanti un peu sur l’intensité physique, sinon à ce moment de la saison toutes les joueuses sont au top.Nous sommes prêts, mentalement, psysiquement. On attend que le jour J pour réagir. Les filles sont conscientes de leurs capacités et décidées à remporter le trophée. D’ailleurs elles sont le seules à avoir remporté tous leurs matchs sur le terrain cette saison. » Par rapport à l’adversaire qu’il a battu par 2 fois en championnat, le technicien avertit : « c’est pas parce que l’on a remporté nos 2 confrontations contre l’adversaire que la finale est gagnée d’avance, non. Le ?iamono à sorti le champion en titre dont il ya du contenu dans son effectif. Cependant nous ne dormons pas sur nos lauriers et sommes là pour atteindre nos objectifs, c’est à dire remporter les 2 trophées mis en jeu cette saison ». Même son de coach chez son adjoint Sidy Diattta. Pour lui, malgré les 2 succès acquis face à l’adversaire, c’est pas le même contexte. « Les filles sont conscientes de la tâche et ne sous estiment pas l’adversaire », a-t-il d’abord avancé, avant de renchérir, « On a atteint l’objectif qui était de jouer les 2 finales, maintenant nous voulons terminer le job en remportant es 2 coupes » Pour la capitaine d’équipe, l’internationale Juniore Ndawa Dièye, ses coéquipières son fin prêtes. « Mes coequipieres sont prêtes pour ce match. On attend le jour pour suivre les consignes des coachs et entamer la finale avec détermination. Notre objectif, comme le désirait notre défunt coach, Khadim Gueye, c’est de remporter les 2 trophées mis en jeu pour réaliser ce qui était son souhait Nous nous sentons d’attaque pour défier l’adversaire que nous ne sous estimons pas.Nous allons au stade pour faire la fête, mais pour bien jouer et remporter le trophée ». A-elle conclu, sont sans remercier la section de handball qui a mis l’équipe dans des conditions optimales de succès.

Ndawa Dièye capitaine Disso

Chez l’adversaire, la confiance est aussi de mise. Pour le coach Moussa Sy, trouvé sur le terrain d’entraînement du club au quartier Cheikh Wade vers 20h après la séance d’entrainement, ses jeunes protégées sont« fin prêtes pour aborder la finale. Nous sommes certes une équipe jeune mais avec nos qualités. Dieu mercî, nous rendons grâce à Dieu. Depuis notre accession en première division, toutes les grandes équipes du championnat, ont mordu la poussière au moins une fois devant Diamono, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Nous misons sur notre jeunesse, des joueuses qui habitent aux alentours du terrain. D’ailleurs dans l’effectif, il y’a 5 joueuses qui ont découvert l’Elite cette année et et par la grâce de Dieu, elles s’en sortent bien ». Revenant sur l’adversaire, il avertit, « Disso s’est imposé par 2 fois cette saison, elles sont favorites, OK, mais la finale c’est une autre paire de manche. Nous n’avons pas fait un grand recrutement mais nos jeunes nous valent beaucoup de satisfactions ». A conclu un Moussa Sy très posé et sur de son fait. Ses protégées, à l’image de la prolifique scoreuse Sokhna Ndoye, très timide face au micro, affiche une confiance et une certaine sérénité. « Nous préparons très bien la finale, plus que lors des quart et demi-finales. Nous nous sommes preparées pour réussir notre objectif qui est de remporter le trophée. Disso a remporté nos 2 rencontres en matchs de poule mais cette fois çi ça va être différente car c’est une finale sur un seul match. Mes partenaires son très prêtes et j’ai confiance en elles et nous prions Dieu pour que la victoire nous sourit. » A déclaré l’internationale U20. Sa jeune coéquipière, Awa Saer Seck qui découvre la première division cette saison, très posée, s’est exprimée. « D’abord je suis très contente d’avoir découvert le championnat de D1, franchement ça le fait plaisir. Notre équipe a déjà atteint son objectif premier qui était d’atteindre la finale. Nos 2 clubs finalistes se connaissent très bien car nous joueuses, nous partageons la même commune et c’est un derby de la banlieue entre 2 équipes habituées à se confronter en matchs amicaux. Mais pour cette finale, il faut que tout le monde sache que nous désirons la Coupe de la même manière que nos sœurs de Disso ». Voilà qui est clair. Le décor est planté.

ADVERTISEMENT