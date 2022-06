XALIMANEWS-En finale du Championnat Élite Dames ce samedi 25 juin 2022 au stadium Iba Mar Diop, l’iSEG Sport a disposé du Disso HBC (26-25) au cours d’une partie haletante en fin de match, détronant du coup la formation de Guédiawaye, pour son premier sacre de l’histoire. Du coup, la formation estudiantine vient de bousculer l’ordre établi.

Elles l’ont fait. La bande à Zoran Batinic le coach Serbe de l’ISEG Sport, a réussi son pari, en prenant sa revanche sur les protégées de Chérif Tall, rétablissant l’équilibre entre les 2 clubs à 2 victoires partout cette saison pour remporter du coup le premier trophée de l’histoire du club en handball. Cet exploit à été réussi au cours d’une partie assez palpitante.

Devant un public bon enfant et nombreux, aux sons des assicos du côté des 2 camps de supporters, la partie pouvait démarrer. Chez les Tenantes en titre, le 7 de départ se composait de Fama Sall, Mayrame Gaye, Aissatou Mané, Bineta Cissé, Diarra Ndiaye, Maimouna Diouf et Marième Ly. En face, ISEG Sports alignait Ndeye Sokhna Sène, Ndella Sène, Astou Ndiaye, Rokhaya Samb, Tidda Konté, Maimouna Gueye et Oumou Sow. La match est entamé sous les chapeaux de roue par Disso, qui après 3 minutes mène par 3 buts à 0, grâce à Bineta Cissé et Aissatou Mané. Il a fallu attendre la 4e minute pour voir l’ISEG réduire le score par Ndella Sène (1-3). Les Championnes en titre vont revenir à la charge (1-4), mais sur un 7 mètre, Tidda revient à moins 2 (2-4). Les protégées de Chérif Tall vont mener la course en tête (3-5, 4-6, 4-7). Disso continue à gérer son avance, et à la 19e minute, le score est de 8 contre 11 en faveur Disso, puis (10-12). Mais 2 buts coup sur coup d’Oumou Sow, permettent à l’ISEG Sport de revenir à égalité pour la première fois dans le match (12-12, 22e minute). Chez les Étudiantes, la rentrée de Marième Diène Bébé, préférée par le coach à Mame Anta Bathily, se fait sentir. L’ancienne de Diamono fluidifie le jeu de son équipe et permet à Astou Ndiaye de s’épanouir. Du coup, l’ISEG mène à la marque (13-12) pour la première fois du match, à la 24eminute. Les partenaires de Ndeye Sokhna Sène prennent le contrôle du jeu et vont aller à la pause avec 2 buts d’avance (17-15) après qu’Astou Ndiaye rata une balle de plus 4.

De retour aux oranges, le club estudiantin allume la première banderille sur un 7 mètres de Tidda Konté (18-15), puis (19-15) et plus 4 pour ISEG Sports. Aissatou Mané très entreprenante en début de partie est assez timorée, mais elle permet à son équipe de revenir à (20-17). La finale s’emballe, et Disso va revenir à moins 1, (20-19) grâce à Maimouna Diouf, mais l’adversaire va encore creuser l’écart (21-19). Dans les tribunes, les supporters des 2 camps battent des assicos et montent des voix. Les minutes s’egrennent et la tension est palpable. L’iSEG Sports grâce à une bonne attitude défensive, tient en échec Disso, mais vendange beaucoup de contre-attaques qui auraient pu alourdir le score à quelques minutes de la fin, et dans cet exercice, Maimouna Gueye et Marième Diène s’en donnèrent à cœur joie. L’adversaire en profite et revient à égalité (23-23) à 8 minutes du terme. L’adrénaline commençait à battre dans les 2 états majors, un 3e titre pour Disso ou un premier histoire pour ISEG Sport, est à prendre. Les 2 gardiennes font leurs matchs, le chassé croisé reste toujours de mise, Disso reprend l’avantage pour la première fois ans cette seconde période par Gnilane Sarr (23-24), à 6 minutes du terme, mais l’intenable Astou Ndiaye servie par Bébé rétablit le score (24-24), puis (25-24) pour ISEG. Le temps que Nani manque de creuser l’écart, et l’excellente Maimouna Diouf égalise pour Disso, sous un bronca de leurs fans (25-25). Alors qu’il restait quelques secondes à jouer et que l’incertitude demeurait, la rusée Marième Diène Bébé, se racheta de ses ratés précédents et allait marquer le but décisif qui allait offrir à l’ISEG Sport, un premier sacre historique. Ndeye Sokhna Sène securisa la victoire de son équipe en stoppant un lob astucieux d’Aissatou Mané à quelques pincées de secondes de la fin. Le match prit fin sur un dernier sifflet de l’excellent arbitre Fadel Diop, très bien assisté par Assane Kane. Pour cette fois çi, coach Zoran Batinic a réussi à piéger son homologue Cherif Tall.

Chez les Championnes, Tidda Konté et Astou Ndiaye, créditées de 7 réalisations, ainsi que la surprise du chef Marième Diène et Ndeye Sokhna Sène dans les buts, ont été très décisives. Du côté adverse, les plus en vues ont été Gnilane Sarr, Aissatou Mané moins fringante que d’habitude, toutes deux créditées de 5 réalisations, sans oublier la belle prestation de Maimouna Diouf.

Cinq ans après son existence, l’ISEG Sports s’offre son premier titre de sa jeune histoire en détronant l’ogre du handball féminin sénégalais. Cependant, l’équipe de Guediawaye aura l’occasion de pouvoir se consoler lors de la finale de la Coupe du Sénégal, qui va se jouer samedi prochain, face à un autre grand rival, le Diamono.