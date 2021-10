XALIMANEWS-Le Champion en titre, l’ASFA, a conservé son titre, ce samedi 16 octobre au stadium Iba Mar Diop. Les Militaires ont disposé, comme en 2019, des Étudiants du DUC leurs bourreaux en retour au championnat et en demii-finale de Coupe du Sénégal. Les Tenants se sont imposés sur le score étriqué de 23 à 22 et remportent un 5e titre de rang.

Après la finale des Féminines, le public du stadium Iba Mar Diop a pu assister au choc des Garçons entre les 2 meilleurs clubs du Sénégal de ces dernières années, l’ASFA vainqueur des 4 derniers championnats (2015-2016-2018-2019) et le DUC dont le dernier trophée remonte en 2014.

Cette finale revêtait une importance capitale pour les 2 clubs. Pour l’ASFA, il fallait remporter le trophée pour sauver sa saison car éliminée en Coupe par son adversaire. Le DUC, dont il ne restait que le championnat après être sorti par l’Olympique de Diourbel en demi-finale de Coupe nationale, voudrait confirmer une troisième victoire de rang sur son adversaire et renouer avec le trophée qui lui échappe depuis 2014.

La finale démarra sous une ambiance de la chorale des supporters militaires. Ces derniers entonnaient des champs guerrièrs et galvanisateurs pour pousser leurs favoris vers la victoire. Les Tenants démarrent la rencontre par le bon bout. A la 8e minute, l’ASFA menait au score par 4 buts à 1. Le DUC concède un 2 minutes (13e). Dix huit minutes de jeu et les Militaires sont toujours devant (7-4). Cheikh KA le portier des étudiants fait des miracles dans sa cage et maintient son équipe à flot, et côté adverse, Ibrahima Diop réussit un début match parfait. Daouda Barry, d’une merveille d’action permet à son équipe de revenir à moins 2 (8-6, 24e). Finalement, arrive la mi-temps sur un score étriqué de 9 réalisations à 8 en faveur de l’ASFA. Faut dire que pour cette fois-ci, les 2 formations ont bien défendu et tout est jouable.

Revenu des vestiaires, les 2 finalistes vont entamer les 30 dernières minutes du match, pied au plancher. Déterminée à se payer le DUC, l’ASFA aggrave la marque (10-8) mais à la 36e, les 2 équipes sont à égalité (10-10). Les Jaunes vont même prendre l’avantage pour la première fois du match (10-11 puis 10-12), mais les Verts vont recoller au score (13-13, 12e). Cheikh KA continue son numéro et le DUC reprend l’avantage (13-14), puis l’insaisissable Ibrahima Diop rétablit l’équilibre, 14 partout. Mais dans les cages militaires, l’incroyable Ibou Ciss répliquent à son homologue étudiant et annihile beaucoup d’offensives adverses. A 8 minutes du terme, toujours égalité entre les 2 formations (16-16) puis (17-16) pour l’ASFA mais Oumar Sané prend un 2 minutes côté militaire. C’est le moment choisi par Khadim Diouf et Moustapha Thiam de l’ASFA pour suppléer l’excellent Ibrahima Diop et apporter leur grain de sel dans la partie, mais le bon Youssoufa Tall maintient son équipe (20-20), les Tenants reprennent l’avantage (21-20) et Cheikh KA arrête un 7 m synonyme de plus 2 pour les verts. Les protégés de Moustapha Cissé aggravent le score à plus 2 (22-20) à moins de 2 minutes du terme, mais Youssoufa Tall entretient l’espoir (22-21). Ibrahima Diop y va de sa 7e réalisation pour le 23 à 21 avant que le meilleur joueur de la finale, Youssoufa Tall, sur un 7 mètre ne permet à son équipe de revenir à un point (23-22). Finalement, la partie se termine sur ce score étriqué en faveurs des Militaires. L’ASFA rétablit l’équilibre au niveau des confrontations entre les 2 équipes cette saison (2-2) et conserve son titre, pour un 5e sacre lors des 5 dernières éditions, une sacrée performance. Imperméables aux états d’âmes et forgés à la culture du Dieu « Résultat « , Oumar Sané, Mamadou Senghor, Mamadou Coulibaly et leurs partenaires, restent les maîtres incontestés du championnat local. La formation militaire a bien appris de ces 2 defaites de rang face au DUC pour bien faire mentir l’adage « Jamais deux sans trois » .Capitaine Serigne Kosso Mbacké Faye peut aller soulever la Coupe, dans la nuit médinoise, comme une tradition depuis 5 ans.

ASFA CHAMPIONNE 2O21

Et pour couronner leur belle finale, les Militaires s’octroient la palme du meilleur gardien, attribuée à l’excellent Ibrahima Ciss dit Ibou. Faut aussi saluer la prestation XXL d’Ibrahima Diop de l’ASFA, crédité de 7 réalisations et qui aurait pu aussi obtenir le titre de MVP. Côté DUC, Youssou TALL meilleur joueur de la finale, Mouhamed Dramé (7 buts) auteur de 3 réalisations ahurissantes et l’énorme Cheikh KA, sont sortis du lot.

Ibou CÎSS (ASFA) en bleu et Youssoufa TALL (DUC) en jaune, Meilleur gardien et mVP de la finale du Championnat Élite 2021, posant avec Seydou Diouf président FSHB

Finale Championnat National Élite 2021

Samedi 16 octobre 2021 au stadium Iba Mar Diop

ASFA/DUC 23-22