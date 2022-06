XALIMANEWS-Dans quelques heures, ce samedi au stadium Iba mar Diop, Militaires de l’ASFA et Étudiants du DUC vont en découdre dans le cadre de la finale du championnat Élite Messieurs. Ce sera l’affiche de la dernière édition remportée par la formation militaire devant le club estudiantin. Une revanche entre 2 formations que personne n’attendait à pareille fête en début de saison.

Une affiche ASFA/DUC, en finale de championnat national, c’est dans l’ordre normal des choses car elle oppose 2 cadors de l’Élite masculine du handball. Cependant, pour cet exercice 2022, c’était pas si évident de retrouver ces 2 clubs pour le dernier acte de la saison en Championnat.

Les 2 formations antagonistes ont connu des situations similaires avant le début de la saison sportive 2022, avec une forte saignée. L’ASFA avait perdu 3 joueurs clés de son dispositif, à savoir Serigne Kosso Mbacké Faye et son frère Ismaila, tous deux partis à l’USC Rail ainsi que Mamadou Thiam qui a migré au Saltigué de Rufisque. Chez les Étudiants, le métronome Thierno Dramé et le très bon gardien Cheikh Ka sont partis rejoindre l’ISEG Sports alors que Thiendella Mbodj répondit aux sirènes de la JA. Avec des effectifs amputés d’éléments clés et des bancs de touche pas assez fournis, ces 2 grands clubs son parvenus à se hisser en finale, au détriment d’équipes mieux loties sur le plan potentiel. Mais comme dit l’adage, chassez le naturel, il revient au galop. L’ASFA tout comme le DUC, ont la force de l’habitude, toujours présents lors des grandes finales ces dernières années.

Arrivés là où on les attendait pas, en miraculés, les protégés de Moustapha Cissé et et ceux d’Adama Samb, devraient pouvoir offrir un beau duel ce samedi. Victorieuse des 6 derniers trophées du championnat, l’ASFA compte bien accrocher un 7e titre dans son escarcelle, et avec son noyau dur composé d’Ibou Ciss, Mamadou Koulibaly, Mamadou Senghor, Pape Ibrahima Diop, Omar Sané, Kelly Ndiaye, Khadim Diouf et la révélation Cissao Mballo, la formation militaire est capable de réussir son pari. Une victoire sauverait la saison des pensionnaires du stade Iba Mar Diop. De son côté, le Dakar Université Club compte engranger un 3e titre, après le dernier acquis en 2014 face au Jaraaf en finale. Doudou Ndiaye l’un des rescapés de ce sacre et auteur d’une grosse demi-finale contre la JA sera le joueur le plus expérimenté du groupe estudiantin, qui va défier l’armada militaire. Un bloc qui a comme tête de file l’excellent Youssoupha Tall le MVP de la dernière finale (2021), qui sera secondé par le précieux Abdourahmane Ball Abda, le puissant arrière Ousmane Mbodj, voir Abdourahmane Camara, aux tirs surpuissants.

Après avoir connu des coups de moue avec des collectifs en délicatesse et réussi à retourner des situations compromises pour finir en trombe en fin de saison, Militaires et Étudiants ont le devoir et l’obligation d’offrir au public du stadium Iba Mar Diop, de belles empoignades ce samedi. Que la sportivité et le faire play l’emportent pour que le meilleur puisse gagner.

Programme Finale Championnat Élite Messieurs 2022

Samedi 25 juin 2022

18h 30 ASFA/DUC