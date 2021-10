XALIMANEWS-A quelques heures de la finale du Championnat, les 2 coachs et 2 meneurs des 2 clubs concernés, ont evoqué le duel et affichent une certaine confiance et espèrent chacun de son côté sortir victorieux de ce choc entre les 2 meilleurs équipes masculines de ses dernières années.

C’est d’abord le coach de l’ASFA, Moustapha Cissé, quadruple champion du Sénégal (2015-2016-2018-2020) d’évoquer cette finale entre 2 équipes habituées à se confronter en finale. « Nous sommes champions en titre, et quatre fois champion de rang. Exceptées les années 2017 où le championnat n’est pas allé à son terme et en 2019 où la Pandémie était passée par la, l’ASFA a régné sans partage dans le championnat ces dernières années. Le DUC a toujours été notre principal adversaire, d’ailleurs c’est face à lui que j’ai remporté le titre la dernière fois et je peux meme avouer qu’à chaque fois que je remporte un trophée je dois passer par lui. Les 2 équipes se valent et la partie risque de se jouer sur des détails. Notre adversaire nous a défait 2 fois pour saison mais nous comptons rétablir l’équipe et cerise le gâteau, la Coupe en plus. Nous ne sommes pas prêts de lâcher l’affaire et étant bien préparée l’équipe veut sauver sa saison en remportant cette coupe des Play-offs qui nous reste. La victoire est d’une importance capitale, et pour moi, et pour l’équipe..Nous prions Dieu pour que la Coupe nous revient comme d’habitude. Nous avons les arguments pour faire le job. Ce sera une très belle finale et le public va être ravi. » Son homologue du DUC, Amdy Moustapha Fall, très humble, s’approprie le costume d’outsider, non sans décliner les ambitions de son équipe. « Le DUC est outsider, car malgré nos 2 victoires de rang sur l’ASFA, elle est championne en titre donc c’est elle la favorite. Mais ça ne veux pas dire que nous allons les regarder, mais nous allons jouer pour le titre et c’est notre objectif majeur d’autant plus que nous sommes éliminés en Coupe du Senegal ». A brièvement déclaré le coach des Étudiants.

Chez les joueurs, il existe un certain respect mutuel, mais néanmoins, Mohamed Dramé alias Daouda Barry et Serigne Kosso Mbacké Faye, chacun de son coté, souhaitent s’approprier le gain de la partie. « Durant nos 3 rencontres cette saison, l’ASFA nous a battu à l’aller en championnat de 2 points, au retour on a pris notre revanche en s’imposant de 8 points, et dernièrement en Coupe du Sénégal on a éliminé le club militaire. Les rencontres entre nos 2 clubs sont toujours très disputées, que ça soit en championnat ou en coupe. Cette saison, l’objectif du club c’est de remporter les 2 trophées mis en jeu. Malheureusement, après avoir perdu en demi-finale de Coupe du Sénégal, nous allons tout faire décrocher le titre de champion du Sénégal qui nous fuit depuis 2014, c’est notre objectif majeur cette année. Sinon le club a disputé la finale de 2019 face à ces mêmes adversaires militaires. Certes, nous avions joué notre demi-finale mercredi, et nous avons juste 2 jours de repos avant samedi mais Dieu est grand, c’est un peu difficile pour la récupération, mais on va s’y faire. Ça va être un bon match car les 2 équipes se connaissent. » A déclaré le référent technique du DUC, Mohamed Dramé Daouda . Barry. Pour Serigne Kosso Mbacké Faye le capitaine de l’ASFA, son équipe va jouer crânement ses chances lors de cette finale car « c’est le seul trophée qui nous reste cette année, car nous sommes éliminés en Coupe du Sénégal. Donc pour notre dernier match de la saison, nous sommes prêts psychologiquement pour faire face à cette équipe du DUC qui nous a battus 2 fois, en championnat en Coupe du Sénégal. Mes coéquipiers sont prêts pour aborder la finale, l’ASFA est réputée physique et dans ce sens nous nous sentons d’attaque pour demain samedi. Champions du Sénégal 4 fois de rang (2015-2016-2018 et 2020)), nous comptons conservons notre titre. Le moral est là et les joueurs se sentent concernés. Les 2 équipes se connaissent très bien et ASFA/DUC c’est le classique du championnat masculin. Après avoir joué l’Afrique cette année (Coupe d’Afrique des Vainqueurs de Coupe), l’ASFA compte retourner à nouveau en compétitions continentales l’année prochaine et pour cela, nous devons remporter le titre de champion. Que le bon dieu nous donne la victoire demain ».

Les prestations de Mohamed Dramé et Serigne Kosso Mbacke Faye, seront bien épiées par le public, car ce sont des joueurs clés du dispositif de leurs équipes. Deux joueurs qui distillent le jeu avec maestria, et qui dans un bon jour, peuvent sublimer leurs équipes en réalisant des prestations de haut vol.