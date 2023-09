Du coup, le Jaraaf de Pape de Pape Saliou Gueye (meilleur joueur du match) et Boubacar Diagne Fall (Meilleur gardien) s’adjuge le titre régional de Dakar. L’UCAD n’a pas démérité, les partenaires de Soriba Cissokho, Romario José Santos Da Luz (5 buts ) et Mohamed Faye (4 buts) sont tombés sur une belle machine collective, qui avait perdu en finale l’année passée et qui est revenue plus huilée. Pour les Étudiants, étincelants cette année après 2 ans d’insuccès, il faut repasser l’année prochaine pour espérer franchir un autre palier.

Après que leurs Féminines avaient remporté le titre régional Dames en battant Yeumbeul lors de la première finale, les Garçons de l’UCAD comptaient leur emboîter le pas, mais, la tâche était un peu corsé, devant une équipe du Jaraaf assez complète, avec de bons éléments et une certaine profondeur de son banc. Malgré un bon début de match, Alassane Ndiaye et partenaires l’aideront le Jaraaf aller à la pause avec une avance de 7 points (15-8). Au retour des vestiaires, sous le guide de l’expérimenté capitaine Pape Thiendou Niang (5 buts) qui a fait un gros match en parfait leader et bien aidé par Alfousseyni Ben auteur d’une grande finale et meilleur marqueur de la rencontre (7 buts), les Joueurs habillés en Vert-Blanc-Grenat vont contrôler la partie pour s’imposer finalement de 9 points (24-15).

