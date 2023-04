Diamono/Disso, comme on se retrouve. La finale de la Coupe de la Ligue 2022, offre aux férus de handball, une grosse confrontation entre les 2 équipes ennemies jurées de la grande mégapole de Guédiawaye. Le Diamono HBC du quartier Ndiarème s’oppose au Disso HBC du quartier Wakhinane Nimzatt. Ces 2 formations sont parmi les cadors de l’Elite féminine du sport de la petite sphère. Les protégées de Moussa Sy occupent la première place du championnat (1er, 21 pts+45) tandis que celles du duo Sidya Diatta/Talla Diagne font partie du trio de tête (3e, 16 pts+11), à égalité avec Djadji Sarr (2e, 11 pts+15). Ce sera un Remake pour solder des comptes, car Diamono s’est adjugé le premier choc entre les 2 équipes (29-28), lors de la première journée du championnat. Qui de Sokhna Ndoye ou de Bineta Cissé, les 2 guides des 2 équipes et deux des meilleures joueuses de la phase aller du championnat Élite 2023, va remporter la finale ? Mystère et boule de gomme. Ce qui est sûr, Amadou Barry va recevoir du beau monde pour une confrontation qui vaut le déplacement. Il y’aura une bataille de tranchées entre talents sur le tapis du stadium de Guédiawaye. Les handballeuses de Ndiarème qui seront guidées par leur capitaine la prolifique Sokhna Ndoye flanquée de ses lieutnants, Sokhna Sai Dione, Awa Cissé, Aminata Dia, Mayrame Gaye, Awa Saer Seck, auront à coeur de reussir la passe de 2 sur l’adversaire et remporter la Coupe pour garnir l’armoire à trophées du club qui commence à crier famine. De leur coté, leurs homologues de Wakhinane, portées par l’excellente Bineta Cissé qui sera épaulée par la décisive Aissatou Mané, Fama Sall, Astou Mbaye, Maimouna Diouf et Maimouna Dia la transfuge de Diamono, voudront offrir le trophée à leur président Demba Baldé, le président de la Ligue de handball de Dakar. Que la sportivité l’emporte sur la passion, et que le meilleur triomphe pour la bonne marche du handball sénégalais.

